世界3階級制覇王者の中谷潤人（27＝M・T）のトレーナーであるルディ・エルナンデス氏が6日までに更新されたYouTubeチャンネル「Little Giant Boxing」にゲスト出演。来年、東京ドームで中谷と対戦予定の世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）について言及した。

尚弥は9月14日にムロジョン・アフマダリエフを完封した内容で判定勝利。試合後には生観戦していた中谷を呼び止めて「中谷く〜ん、あと1勝！12月お互い頑張って来年5月に一緒に東京ドームを盛り上げましょう！」と異例のマイクパフォーマンスをした。

この光景にルディトレーナーは「井上の頭の中にはずっと中谷潤人がいるんだろうね。多分、彼はいつも潤人の夢をみてるんだろうね」とコメント。

尚弥と中谷は12月27日にサウジアラビアで開催予定の「ナイト・オブ・ザ・サムライ」に出場予定。この大会で、尚弥はアラン・ピカソ（メキシコ）を相手に世界スーパーバンタム級4団体防衛戦に臨む。中谷はスーパーバンタム級への転向初戦でセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）と対戦する。

ルディトレーナーは「尚弥がメインイベントで、潤人がコ・メインイベント（セミファイナル）。両者が勝てば来年4月〜6月に日本で戦うかもしれない。この両者の戦いは日本市場最大の戦いになるだろう」とビッグマッチを心待ちにしている。

最新のパウンド・フォー・パウンドのランキングでは、13日（同14日）に2階級上のスーパーミドル級4団体統一王者サウル・”カネロ”・アルバレス（米国）を技術で上回り判定勝ちし、5階級制覇と男子史上初の3階級での4団体王座統一を成し遂げたテレンス・クロフォード（37＝米国）が1位。尚弥は3位にランクインしている。

しかしルディトレーナーは「クロフォードより井上の方が世界で最高のパウンド・フォー・パウンドだと思う」と称賛した。

「クロフォードはトップ選手に勝っているけど、過去5年間で何試合戦った？1年1試合しか戦ってないのにパウンド・フォー・パウンドになれる。井上はコンスタントに戦って、その階級のトップクラスと戦っている」と説明。

そして「井上のことは好きですし、凄い選手です、でも戦う日が来たら彼をやっつけるだけ。潤人も同じ気持ち。潤人が井上を倒したら次の日に死んでも最高に幸せだろう。もし勝ったら自分の人生も完成する」と意気込んだ。

“夢の対決”実現へ。まずは12月サウジアラビアで勝つことが必須。「次の試合をクリアすること。簡単な相手ではないからね」と気を引き締めた。