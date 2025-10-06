佐野勇斗の自宅には今「100何リットルの水が」ある状態、理由は…

5人組ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーで、俳優の佐野勇斗（27歳）が、10月6日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。自宅には今「100何リットルの水が」ある状態だと明かした。



3日に都内で行われた「ベンザブロック プレミアムDX」（アリナミン製薬）の新製品発表会に登壇した佐野が、番組のインタビューに対応。「ベンザブロック」という商品名にちなみ、“ブロックしたいこと”について質問を受ける。



これに佐野は「家にウォーターサーバーを導入しまして。10何リットルの水が定期的に届くんですけど、飲みきれないんですよ、1か月とかだと。だからもうたまり過ぎて、今、家に。100何リットルの水が（笑）」といった状態なのだそう。



そのため「そろそろ（定期配送を）ブロックしようかな、と。すみません、宅配の方、いつも」と頭を下げ、「ブロックさせてください」と語った。