テクニカルポイント ドル円 主要ポイント上に抜ける

149.98 現値

149.89 エンベロープ1%上限（10日間）

149.73 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

148.41 10日移動平均

148.30 一目均衡表・転換線

148.20 200日移動平均

148.12 一目均衡表・雲（上限）

147.90 21日移動平均

147.75 一目均衡表・基準線

146.93 エンベロープ1%下限（10日間）

146.80 一目均衡表・雲（下限）

146.57 100日移動平均

146.07 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



週明けの一気の円安に主要ポイントを超えている。ボリンジャーバンド2シグマ上限の149.73が目先サポート。

