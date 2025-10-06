テクニカルポイント ドル円 主要ポイント上に抜ける
149.98 現値
149.89 エンベロープ1%上限（10日間）
149.73 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
148.41 10日移動平均
148.30 一目均衡表・転換線
148.20 200日移動平均
148.12 一目均衡表・雲（上限）
147.90 21日移動平均
147.75 一目均衡表・基準線
146.93 エンベロープ1%下限（10日間）
146.80 一目均衡表・雲（下限）
146.57 100日移動平均
146.07 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
週明けの一気の円安に主要ポイントを超えている。ボリンジャーバンド2シグマ上限の149.73が目先サポート。
