149.98　現値
149.89　エンベロープ1%上限（10日間）
149.73　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
148.41　10日移動平均
148.30　一目均衡表・転換線
148.20　200日移動平均
148.12　一目均衡表・雲（上限）
147.90　21日移動平均
147.75　一目均衡表・基準線
146.93　エンベロープ1%下限（10日間）
146.80　一目均衡表・雲（下限）
146.57　100日移動平均
146.07　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

週明けの一気の円安に主要ポイントを超えている。ボリンジャーバンド2シグマ上限の149.73が目先サポート。