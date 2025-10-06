【東京盃】交流重賞連勝中のヤマニンチェルキは６枠１２番 クラスターＣの覇者サンライズアムールは４枠７番 枠順確定
◆第５９回東京盃・Ｊｐｎ２（１０月９日２０時１０分発走、大井競馬場・ダート１２００メートル、１着馬にＪＢＣスプリントの優先出走権）
砂のスプリンター１６頭が集結した交流重賞の枠順が１０月６日、決まった。
北海道スプリントカップ、サマーチャンピオンと交流重賞連勝中のヤマニンチェルキ（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）は６枠１２番に決まった。前走のクラスターＣで重賞初制覇のサンライズアムール（牡６歳、栗東・小林真也厩舎、父モーリス）は４枠７番に決定した。
地方馬では、ＪＲＡの５勝馬で今回が大井への移籍初戦となるシアージスト（牡６歳、大井・坂井英光厩舎、父ゴーストザッパー）は７枠１４番となった。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、騎手、斤量の順）。
（１）エンテレケイア （浦和）牡７ 吉原 寛人 ５６
（２）マックス （大井）セン８御神本訓史 ５６
（３）ドリームビリーバー（大井）牡６ 藤田 凌 ５６
（４）コンティノアール （栗東）牡５ 北村 友一 ５６
（５）ウインリブルマン （大井）牡７ 岡村 健司 ５６
（６）ジョンソンテソーロ（浦和）牡６ 本田 正重 ５６
（７）サンライズアムール（栗東）牡６ 池添 謙一 ５６
（８）ドンアミティエ （栗東）牡５ 坂井 瑠星 ５６
（９）アームズレイン （川崎）牡５ 赤岡 修次 ５６
（１０）トーセンサンダー （浦和）牡６ 安藤 洋一 ５６
（１１）マースインディ （大井）牡１０藤本 現暉 ５６
（１２）ヤマニンチェルキ （栗東）牡３ 岩田 望来 ５５
（１３）イグザルト （大井）牡６ 野畑 凌 ５６
（１４）シアージスト （大井）牡６ 矢野 貴之 ５６
（１５）オメガレインボー （浦和）牡９ 笹川 翼 ５６
（１６）クロジシジョー （栗東）牡６ 戸崎 圭太 ５６
※栗東はＪＲＡ所属。