声優・梶裕貴の事務所、ネットの誤情報に警告「親族にまで悪影響が及んでいる」 誹謗中傷報告専用フォーム用意
声優・梶裕貴の所属事務所「ヴィムス」は公式サイトを更新し、梶への誹謗中傷を確認し、事実と異なる内容や誤解を招く悪質な情報があるとして、警告文を掲載した。
サイトでは「このたび、インターネット上や一部SNS 等において、梶裕貴に関する事実と異なる内容や誤解を招く悪質な情報が流布されていることを確認しております。これらの情報につきましては、いずれも事実無根であり、過去にも同様の件について警告を行っておりますが、依然として虚偽の書き込みや憶測が拡散されている状況にあります」と経緯を説明。
「本人は本来、このような話題に触れることを望んでおりませんが、本人のみならず親族にまで悪影響が及んでいることを重く受け止め、あらためて以下の通りご報告いたします」と伝えた。
また、本件に関する立場として「・梶裕貴は、不貞行為などの公序良俗に反する行為を一切行っておりません。・趣味嗜好などに関して揶揄されている内容についても、全くの事実無根です」と強調。
今後の対応は「すでに弁護士による厳正な調査により、違法と評価し得る投稿を複数確認しております。虚偽情報を拡散、投稿している心当たりのある方は、直ちに該当の書き込みを削除等、相応しい対応をしていただきますようお願いいたします。状況が改善されず、引き続いての人格侵害が認めたれた場合は、やむを得ず発信者情報開示請求および法的措置を講じる所存です」と警告した。
また、誹謗中傷を見かけた際に専用フォームを用意し「また、該当する投稿を見かけた際は、各プラットフォームが提供する通報機能をご利用いただくほか、このたび開設いたしました弊社の誹謗中傷報告専用フォームをご利用のうえ、お知らせください。然るべき対応を行ってまいります」と伝えている。
最後に「本件に関しまして、皆さまには事実確認のない情報に惑わされず、冷静なご判断をお願い申し上げます。そして、こうした誹謗中傷によって誰かが傷つくようなことが一日も早くなくなることを、私たちは心より願っております。今後とも、梶裕貴への温かいご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
梶はアニメ『進撃の巨人』のエレン・イェーガー役、『七つの大罪』メリオダス役、『ハイキュー!!』孤爪研磨役などで知られる人気声優で、2019年6月23日に『けいおん！』中野梓役などで知られる声優の竹達彩奈と結婚。2022年11月に第1子となる女児誕生を報告している。
