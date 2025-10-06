【10月5日のB1結果】昨季王者が激闘制し開幕2連勝…新戦力躍動の仙台も連勝スタート

10月5日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第1節のGAME2が行われた。

Bリーグ連覇を狙う宇都宮ブレックスとアルバルク東京のGAME2は、お互いにディフェンスを強調し、前半終了時点で両者ともに30点台とロースコアな展開になった。その中で、D.J・ニュービルが躍動し、後半だけで5本の3ポイントシュートを沈め勝負強さを発揮。27得点5リバウンド7アシストのパフォーマンスで宇都宮をけん引し、最後まで食らいつくA東京を66－64で振り切り、開幕2連勝を飾った。

仙台89ERSはGAME2も新戦力が躍動。茨城ロボッツを相手にGAME1で32得点と衝撃のBリーグデビューを果たしたジャレット・カルバーが、この試合も前半だけで12得点を挙げチームをけん引し、最終的に3本の3ポイントを含む19得点をマークした。先発したセルジオ・エルダーヴィッチも10得点3リバウンド4アシスト3スティールと攻守にわたり活躍し、70－62で勝利を収めた。

GAME1で惜敗した長崎ヴェルカは、アルティーリ千葉を相手に102－68で大勝。新加入の元NBAプレーヤー、スタンリー・ジョンソンが25得点を記録し、5選手が2ケタ得点をマークした。

敵地でGAME1に勝利した横浜ビー・コルセアーズは、この日も琉球ゴールデンキングスと熱戦を繰り広げた。前半で9点のリードを奪うも第3クォーターに反撃され、一時同点に追いつかれる。一進一退の攻防が続く中、試合時間残り42秒の場面で安藤誓哉がレイアップでリードを広げ、最後まで粘る琉球を79－75で退けた。

その他、広島ドラゴンフライズは川崎ブレイブサンダースを制圧。ドウェイン・エバンスが25得点、コフィ・コーバーンが24得点を挙げ114－88で快勝した。千葉ジェッツは敵地でファイティングイーグルス名古屋と対戦。渡邊雄太が第1クォーターだけで14得点と爆発して主導権を握ると、瀬川琉久も次々と加点し、ともに21得点を記録。102－76で開幕2連勝を果たした。

10月5日のB1試合結果一覧は以下の通り。

■10月5日のB1試合結果



仙台 70－62 茨城



名古屋D 77－81 北海道



京都 91－96 富山



大阪 85－69 三遠



佐賀 97－91 滋賀



越谷 61－94 島根



A千葉 68－102 長崎



A東京 64－66 宇都宮



SR渋谷 86－69 秋田



三河 98－71 群馬



FE名古屋 76－102 千葉J



川崎 88－114 広島



琉球 75－79 横浜BC





【動画】宇都宮が激闘を制し開幕2連勝を果たす…10月5日vsA東京ハイライト映像