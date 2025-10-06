セレブな夫と結婚して浮かれてしまい、間違ったことをしていても気づかなくなる人もいます。自分は偉いんだと勘違いし、弱いものいじめをしたりマウントをとったりと、陰湿なことをし始める人もいるようです。ただ、そんな人には天罰が下るようで……。

今回は、セレブ婚をしたのにSNSの誹謗中傷がバレてすべて失った女性の話をご紹介いたします。

ママ友をSNSで誹謗中傷

「私の夫は弁護士なので高収入。セレブになれたと浮かれてたけど、子どもを幼稚園に預けるようになって、上には上がいることを知りました。しかも、地味なママ友が大企業の次期社長の妻だったりするんです。そこで私はストレスのはけ口に、SNSで悪口を書きまくりました。ターゲットは絞ってたから名指しで誹謗中傷を繰り返し、ストレス発散をしていたんです。

そんなある日、私が犯人だということがバレて、さらに夫にも知られてしまい『君のような人間が子どものそばにいたら悪影響だ』『親権は俺がもらう』と言われ家を追い出されました。何度か夫に反論したけど、誹謗中傷による慰謝料を相手方に払うことを命じられ、離婚することになりました。ただストレス発散をしただけなのに、お金も子どももすべて失いましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ ストレス発散のやり方が間違っていることに気づかず、暴走してしまったのでしょう。高収入の夫と結婚して、自分が偉くなったと勘違いするのはみっともないですね。

