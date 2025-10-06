窮地に追い込まれたヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が、前を向くコメントでチームを鼓舞しました。

MLBポストシーズンを争う、ア・リーグ東地区2位のヤンキースは、同地区首位のブルージェイズと対戦。初戦を1-10で大敗すると、日本時間6日に行われたカード2戦目は7-13。2試合続けて2桁失点で連敗し、後がなくなりました。

試合後、キャプテンのジャッジ選手は「窮地に追い込まれ、厳しい状況に陥った。しかし、私たちにとっては目新しいことではない。ワイルドカード・シリーズでは初戦に敗れ、2試合の敗者復活戦を戦った。年末も同じような状況だった」とコメント。

ヤンキースはレギュラーシーズンを8連勝で締めくくり、94勝を記録しブルージェイズと同率首位となりましたが、直接対決で5勝8敗としたため、ワイルドカードでのプレーオフ進出に留まりました。

5試合中3勝したチームが、次ステージへ進める厳しい状況の中、「自分たちの野球をやり直して、相手にプレッシャーをかけ続ければ、何が起きてもおかしくない」とジャッジ選手は逆転を誓いました。