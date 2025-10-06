ディズニープラスの公式SNSにて、Snow Manの阿部亮平と佐久間大介が登場する『旅するSnow Man／完全版』第8話の場面写真が公開された。

【画像】楽しげに笑い合う阿部亮平＆佐久間大介／手を合わせて願いを込める深澤辰哉＆宮舘涼太／【動画】深澤辰哉＆宮舘涼太コメント動画／【画像】『旅するSnow Man』1～6話 場面写真

今回のタイトルは「学べる旅っておもしろい～岐阜・石川篇～」。10月19日17時より独占配信される。

■水の中？青く透き通った空間で笑い合う阿部亮平＆佐久間大介

阿部と佐久間が立つのは、金沢21世紀美術館のスイミング・プールだろうか。水の中を思わせる青く透き通った空間で、水のきらめきにふたりが笑い合う姿が映える。

佐久間は白Tシャツ、阿部は白Tシャツにブラウンのシャツを羽織ったラフなスタイル。投稿には「2人がいるのは水の中…？」というコメントが添えられており、視聴者の想像をかき立てている。

写真公開直後から、SNSでは「さっくんとあべちゃんの組み合わせ最高」「あべさくとか需要しかない」「この笑顔だけで癒やされる」「水の中の世界観きれいすぎ」「かわいいが渋滞してる」「癒し」「あべさくプラベ館の旅を観られるなんて」「尊い」「あざとい警察出るかな？」といった声が寄せられている。

■手を合わせてだるまに願いを込める深澤辰哉＆宮舘涼太

また、10月5日には深澤辰哉と宮舘涼太が主人公の群馬をめぐる旅の様子が配信された。ディズニープラスの公式SNSでは、目を閉じて手を合わせ、だるまに願いを込めるふたりの姿やコメント動画が公開されている。

■『旅するSnow Man』1～6話 場面写真

Snow Man

