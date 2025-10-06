単行本1巻は本日発売！「大きいムキムキ小さいむちむち」第19話「むちむちピンチ」がヤンマガWebにて公開！
【第19話】 10月6日 公開 価格：70ポイント
講談社は10月6日、檜原フキ氏によるマンガ「大きいムキムキ小さいむちむち」第19話「むちむちピンチ」をヤンマガWebにて公開した。価格は70ポイント。
本作はむちむちな美少女・椎名さんと、むちむち大好きムキムキ青年・片岡が送る日常ショートコメディ。現在ヤンマガWebでは、第16話などが無料で公開されているほか、10月6日に発売された単行本の宣伝話も掲載されている。
単行本第1巻ではおまけ漫画2ページが収録されるほか、書店特典としてイラストカードなどがついてくる。【最新話】
日々筋肉との対話に勤しむムキムキ青年・片岡は行きつけのジムに気になるスタッフさんがいた。その名も椎名さん、彼の目を釘付けにしたのは、彼女の豊満な‥‥お腹⁉ ジムスタッフなのにむちむちな美少女・椎名さんと、むちむち大好きムキムキ青年・片岡が送るフェチ増し増しむち愛コメディ、開演です。