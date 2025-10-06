Ｔホライゾンが大幅３日続伸、数学特化のオンライン進学塾運営のＭｅＴａを子会社化 Ｔホライゾンが大幅３日続伸、数学特化のオンライン進学塾運営のＭｅＴａを子会社化

テクノホライゾン<6629.T>が大幅高で３日続伸している。前週末３日の取引終了後、「オンライン数学克服塾ＭｅＴａ」を運営するＭｅＴａ（仙台市青葉区）の全株式を１０月３日付で取得したと発表しており、好材料視されている。



ＭｅＴａは、宮城県仙台市を拠点に中学生・高校生・再受験生を対象とした数学特化のオンライン進学塾を運営する企業。ＴホライゾンはＥＬＭＯブランドで教育現場を中心に書画カメラや電子黒板などのＩＣＴ機器を展開し、学びの環境づくりを支援してきたが、今回ＭｅＴａがグループ入りすることで、グループ各社が教育事業で培ったノウハウやリソースを基にすることで、更なるサービスを充実させるという。



出所：MINKABU PRESS