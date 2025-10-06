¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤ËÌîºÚ¤ò¥×¥é¥¹¡ª¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º2ÉÊ


¡Ú¥Ð¥ê¥¨14ÉÊ¡ÛÆù¤äµû¤Ê¤·¤Ç¤âËþÂ­¡ª¤«¤Ë¤«¤Þ¡õ¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Î¤ª¤«¤º

¥á¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤º¤Ë½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©Ì£¤ä¥³¥¹¥Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Í¼ÈÓ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ÖÎÌ¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æù¤äµû¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â¡¢¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌîºÚ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¯¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¤¥óÎÁÍý2ÉÊ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤É¤¦¤¾¡ª

¢£¥­¥ã¥Ù¥Ä¤È¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Î¤Ï¤ë¤µ¤á¼Ñ

¤Î¤É¤´¤·¤Î³Ú¤·¤¤¤Ï¤ë¤µ¤á¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡ª

¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤È¤Ï¤ë¤µ¤á¤Ç¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡Ö¥­¥ã¥Ù¥Ä¤È¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Î¤Ï¤ë¤µ¤á¼Ñ¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤² ¡Ä4Ëç(Ìó180g)

¡¦¥­¥ã¥Ù¥Ä ¡Ä1/4¸Ä(Ìó250g)

¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä1/2ËÜ

¡¦¤Ï¤ë¤µ¤á ¡Ä40g

¢£¼Ñ½Á

¡¡­ø¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡Ä¾®¤µ¤¸1

¡¡­ø¼ò ¡ÄÂç¤µ¤¸1

¡¡­ø¿å ¡Ä1¥«¥Ã¥×

¡¡­ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2

¡¡­øº½Åü ¡Ä¾®¤µ¤¸1

¡¦¤´¤ÞÌý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Ï7mmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ï²£7mmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ5mm»ÍÊý¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ë¡£

2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢[1]¤òÌó2Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¤Þ¤óÃæ¤ò¤¢¤±¤Æ¤Ï¤ë¤µ¤á¤ò²Ã¤¨¡¢¼Ñ½Á¤Ë¤Ò¤¿¤¹¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ë¤·¡¢6¡Á7Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£

3. ¤Õ¤¿¤ò¼è¤Ã¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é½Á¤±¤ò¤È¤Ð¤¹¡£

(1¿ÍÊ¬275kcal/±öÊ¬3.5g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿°æ¸¶Íµ»Ò)

¢£¾Æ¤­Âçº¬¤Î¥È¥Ã¥Ý¥®É÷¼Ñ

¿Íµ¤¤Î´Ú¹ñÎÁÍý¤ò¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¿É¤ß¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸

¿Íµ¤¤Î´Ú¹ñÎÁÍý¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¿É¤ß¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡Ö¾Æ¤­Âçº¬¤Î¥È¥Ã¥Ý¥®É÷¼Ñ¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¡Á3¿ÍÊ¬)

¡¦¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤² ¡Ä3Ëç(Ìó180g)

¡¦Âçº¬ ¡Ä1/3ËÜ(Ìó300g)

¡¦ËüÇ½¤Í¤® ¡Ä1/4Â«

¡¦ÇòºÚ¥­¥à¥Á(¥«¥Ã¥È¥¿¥¤¥×)¡¡¡Ä80g

¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä1/2ÊÒÊ¬

¡¦ÀÚ¤ê¤â¤Á ¡Ä4¸Ä

¡¦¤´¤ÞÌý¡¡

¡¦¤ß¤½¡¡

¡¦º½Åü

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Ï¿å¤±¤ò¿¡¤¤¤Æ1.5cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£Âçº¬¤Ï1cm»ÍÊý¡¢4cmÄ¹¤µ¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ê¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤Ï3cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£ÀÚ¤ê¤â¤Á¤Ï½ÄÄ¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ½Ä4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£

2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢Âçº¬¤òÅ¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤éÌó3Ê¬¾Æ¤­¡¢¥­¥à¥Á¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó1Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£

3. ¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¡¢¿å2¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤ß¤½Âç¤µ¤¸2¡¢º½ÅüÂç¤µ¤¸1/2¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÌó15Ê¬¼Ñ¤ë¡£

4. ¤â¤Á¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌó2Ê¬¼Ñ¤Æ¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤Èº®¤¼¤¹¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬316kcal/±öÊ¬3.4g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ)

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

ÌîºÚ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤Ï¤ë¤µ¤á¤äÀÚ¤ê¤â¤Á¤Ê¤É¤Ç¤µ¤é¤Ë¤«¤µÁý¤·¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤·¤¿¤Í¡£´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤¬ËþÂ­¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤Ç¤¹¡£

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿°æ¸¶Íµ»Ò¡¢Äé¿ÍÈþ¡¡»£±Æ¡¿ÌÚÂ¼Âó¡¢ÆñÇÈÍº»Ë

±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ

¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»