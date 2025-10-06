¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤ËÌîºÚ¤ò¥×¥é¥¹¡ª¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ö¤Ï¤ë¤µ¤á¼Ñ¡×¤È¡Ö¥È¥Ã¥Ý¥®É÷¡×
¡Ú¥Ð¥ê¥¨14ÉÊ¡ÛÆù¤äµû¤Ê¤·¤Ç¤âËþÂ¡ª¤«¤Ë¤«¤Þ¡õ¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Î¤ª¤«¤º
¥á¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤º¤Ë½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©Ì£¤ä¥³¥¹¥Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Í¼ÈÓ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ÖÎÌ¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æù¤äµû¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â¡¢¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌîºÚ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¯¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¤¥óÎÁÍý2ÉÊ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤É¤¦¤¾¡ª
¤Î¤É¤´¤·¤Î³Ú¤·¤¤¤Ï¤ë¤µ¤á¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤² ¡Ä4Ëç(Ìó180g)
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä ¡Ä1/4¸Ä(Ìó250g)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä1/2ËÜ
¡¦¤Ï¤ë¤µ¤á ¡Ä40g
¢£¼Ñ½Á
¡¡ø¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡ø¼ò ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡ø¿å ¡Ä1¥«¥Ã¥×
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡øº½Åü ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Ï7mmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï²£7mmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ5mm»ÍÊý¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢[1]¤òÌó2Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¤Þ¤óÃæ¤ò¤¢¤±¤Æ¤Ï¤ë¤µ¤á¤ò²Ã¤¨¡¢¼Ñ½Á¤Ë¤Ò¤¿¤¹¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ë¤·¡¢6¡Á7Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
3. ¤Õ¤¿¤ò¼è¤Ã¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é½Á¤±¤ò¤È¤Ð¤¹¡£
(1¿ÍÊ¬275kcal/±öÊ¬3.5g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿°æ¸¶Íµ»Ò)
¢£¾Æ¤Âçº¬¤Î¥È¥Ã¥Ý¥®É÷¼Ñ
¿Íµ¤¤Î´Ú¹ñÎÁÍý¤ò¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¿É¤ß¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¡Á3¿ÍÊ¬)
¡¦¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤² ¡Ä3Ëç(Ìó180g)
¡¦Âçº¬ ¡Ä1/3ËÜ(Ìó300g)
¡¦ËüÇ½¤Í¤® ¡Ä1/4Â«
¡¦ÇòºÚ¥¥à¥Á(¥«¥Ã¥È¥¿¥¤¥×)¡¡¡Ä80g
¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä1/2ÊÒÊ¬
¡¦ÀÚ¤ê¤â¤Á ¡Ä4¸Ä
¡¦¤´¤ÞÌý¡¡
¡¦¤ß¤½¡¡
¡¦º½Åü
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Ï¿å¤±¤ò¿¡¤¤¤Æ1.5cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£Âçº¬¤Ï1cm»ÍÊý¡¢4cmÄ¹¤µ¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ê¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤Ï3cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£ÀÚ¤ê¤â¤Á¤Ï½ÄÄ¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ½Ä4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢Âçº¬¤òÅ¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤éÌó3Ê¬¾Æ¤¡¢¥¥à¥Á¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó1Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£
3. ¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¡¢¿å2¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤ß¤½Âç¤µ¤¸2¡¢º½ÅüÂç¤µ¤¸1/2¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÌó15Ê¬¼Ñ¤ë¡£
4. ¤â¤Á¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌó2Ê¬¼Ñ¤Æ¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤Èº®¤¼¤¹¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬316kcal/±öÊ¬3.4g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
ÌîºÚ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤Ï¤ë¤µ¤á¤äÀÚ¤ê¤â¤Á¤Ê¤É¤Ç¤µ¤é¤Ë¤«¤µÁý¤·¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤·¤¿¤Í¡£´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤¬ËþÂ¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤Ç¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿°æ¸¶Íµ»Ò¡¢Äé¿ÍÈþ¡¡»£±Æ¡¿ÌÚÂ¼Âó¡¢ÆñÇÈÍº»Ë
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»