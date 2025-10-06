Toi Toi Toiが10月22日にリリースする1stシングルCDより、表題曲「Toi Toi Toi」のMVが公開された。

（関連：【映像あり】Toi Toi Toi、1stシングルCD表題曲「Toi Toi Toi」MV）

同MVの公開は、10月5日に渋谷 duo MUSIC EXCHANGEにて開催された半周年記念ライブにて発表されたもの。グループ名と同じタイトルの楽曲で、歌詞には子供の頃に描いた夢を忘れないでほしいという想いが込められている。

MVの舞台は、靴専用のフィッティングルーム。厳しい審査を通過しなければ履くことができない靴を探して四苦八苦しながらも、最後には自分にぴったりの1足を見つけるメンバーたちの姿が描かれている。また、両手のこぶしで机や扉を軽く叩く“おまじない”の仕草も随所に取り入れられた。辛い過去や挫折を乗り越えてきた彼女たちだからこそ、見る人に勇気を届けるような映像に仕上がっている。

さらに、2026年春よりグループ初となる東名阪ツアー開催が決定。日程などの詳細は後日オフィシャルサイトで発表される。加えて、ABEMAでToi Toi Toiが所属するアイドルプロジェクト PEAK SPOTの特別番組『favtoi～全力バカ騒ぎバトル FES～』が、10月15日21時に放送されることも決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）