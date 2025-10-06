ÅÏÊÕÈþÎ¤¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØULTRA POP¡ÙÈ¯Çä·èÄê¡Ö¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÏÊÕÈþÎ¤¤¬¡¢12·î24Æü¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØULTRA POP¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥Æー¥Þ¤Ï¡ÈÅÏÊÕÈþÎ¤¤ÎÎò»Ë¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤¬Áª¤Ö³Ú¶Ê¡É
ÅÏÊÕÈþÎ¤¤Ï¡¢1985Ç¯5·î2Æü¤Ë¡ÖI¡Çm Free¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£Íâ1986Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖMy Revolution¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ãー¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£1980Ç¯Âå¤ÎË®³Ú¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤·¡¢°Ê¹ß40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂè°ìÀþ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØÅÏÊÕÈþÎ¤ 40¼þÇ¯ BITTER¡ùSWEET ULTRA POP TOUR 2025¡Ù¤ÎÂçºå¡¦NHKÂçºå¥Ûー¥ë¸ø±é¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸ø±éÃæ¤ÎMC¤Ç¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£12·î24Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤ËÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¡ÈÅÏÊÕÈþÎ¤¤ÎÎò»Ë¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤¬Áª¤Ö³Ú¶Ê¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡ÈÅÏÊÕÈþÎ¤¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¶Ê¡É¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿40¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.24 ON SALE
ALBUM¡ØULTRA POP¡Ù
