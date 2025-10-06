三陽商が３日続伸、上期決算は営業赤字転落も従来予想は上回って着地

三陽商会<8011.T>が３日続伸している。午前１１時ごろに発表した８月中間期連結決算は、売上高２７０億４２００万円（前年同期比３．１％減）、営業損益２億１３００万円の赤字（前年同期５億９９００万円の黒字）と営業赤字となったものの、従来予想の売上高２６９億円、営業損益３億円の赤字を上回って着地したことが好感されている。



中高級品市場の低迷や百貨店の不振、イレギュラーな気象条件などによるプロパー販売不振により第１四半期が落ち込み、中間期としても赤字を余儀なくされたが、盛夏プロパー商品の投入や春夏商品の最終消化促進に努めたことで８月の売上高が前年を大きく上回ったことで従来予想は上回った。



なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高５９９億円（前期比１．０％減）、営業利益２３億円（同１５．３％減）の８月２８日に発表した修正見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS