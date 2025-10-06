Xiaomiのフラグシップ級スマホ、4万円台は狩り時でしょ #Amazonプライム感謝祭
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年10月4日（土）0時から10月6日（月）23時59分まで｢Amazonプライム感謝祭先行セール｣を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、POCO Fシリーズで最大の6.83インチの高精細ディスプレイを搭載した 「POCO F7」や、コスパが優れた「POCO M7 Pro 5G」など、Xiaomi（シャオミ）のSIMフリースマートフォンがお得に登場しています。
クールなデザインに6.83インチ高精細ディスプレイを搭載した、Xiaomiの「POCO F7」が最大19％オフ！
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー
48,980円
（19％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
48,980円
（11％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ホワイト
48,980円
（11％オフ）
Amazonで見るPR
コスパが優れたXiaomiの「POCO M7 Pro 5G」がよりお手頃価格に。24％オフのセール特価で勢揃い！
ゲームや動画視聴を楽しむならこれ。Xiaomiの「POCO X7 Pro」が23％オフとお買い得価格で登場！
Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 イエロー
38,364円
（23％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
38,364円
（23％オフ）
Amazonで見るPR
大容量バッテリー搭載で最大22時間の動画再生が可能なXiaomiの「Redmi 14C」が34％オフの大特価！
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 4GB+128GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ミッドナイトブラック
11,800円
（34％オフ）
Amazonで見るPR
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 4GB+128GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 スターリーブルー
11,800円
（34％オフ）
Amazonで見るPR
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 4GB+128GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 セージグリーン
11,800円
（34％オフ）
Amazonで見るPR
＞＞Xiaomiのセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2025年10月6日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も初めてのユーザーは2ヶ月間無料で体験できますよ
気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:｢Amazonプライム感謝祭り先行セール｣