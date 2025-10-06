プロジェクターの価格破壊だ。

私たちは今あるモニターやテレビの画面サイズに慣れ、それなりに満足しているかもしれません。ですがもしあったら、映画やゲームの迫力がマシマシになるのがホームプロジェクターです。

巷には多種多様のプロジェクターが売られていますが、絶対に必要なものでもないのでウン万円も出すのは気が引けちゃいますよね。だけどニトリが革命を起こしました。

ニトリでプロジェクターが買えるように

エディオンとの共同開発で生まれたのが、9,990円のリモコン付きホーム・プロジェクター「NEP-K220MM」。「1万円を切る価格で、手軽に使えるプロジェクター」を目標に作ったそうですが、見事に実現しています。

約630gと軽い本体はスタンドが一体化しており、壁でも天井でも自由に向けて角度が変えられます。HDMI接続でスマホやTVスティック、ゲーム機、PCなどのデバイスが、明るさ110ANSIルーメンで最大120インチの大画面で楽しめるのは魅力ですね。

USBポートを搭載しており、USBメモリーやHDD内の動画も投影可能。音声は3Wモノラルのスピーカー出力と、3.5mmイヤホン端子のオーディオ出力があります。

Image: ニトリ

自分や家族のために設置したい

投影画面が斜めになって台形になっても、自動補正機能でストレスなし。ピント合わせはフォーカスリングで直感的です。大人も子供もエンタメや家族写真のスライドショー、おやすみ前はチビっ子のため天井にプラネタリウム映像を流すなど、使い勝手がとてもよさそうです。

もし投影する場所がなければ、窓用ロールスクリーンもニトリで安く買えるので、工夫して設置するのもアリかもしれません。

今やプロジェクターは生活家電

ニトリは家具のイメージが強いですが、洗濯機やテレビなどの生活家電も売っているんですよね。なのでプロジェクターが売られていても不思議ではないのですが、まさか9,990円とはねぇ。

最近はスマートホーム製品もお値段以上で発売されましたし、ニトリに行ったらついで買いするアイテムがガンガン増えていますね。

Source: ニトリ