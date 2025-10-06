6日13時現在の日経平均株価は前週末比2039.20円（4.46％）高の4万7808.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1473、値下がりは116、変わらずは24と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を538.73円押し上げている。次いで東エレク <8035>が216.16円、ファストリ <9983>が165.66円、ＳＢＧ <9984>が139.40円、ファナック <6954>が46.80円と続く。



マイナス寄与度は3.87円の押し下げでニトリＨＤ <9843>がトップ。以下、良品計画 <7453>が2.09円、しずおかＦＧ <5831>が0.79円、横浜ＦＧ <7186>が0.44円、ディーエヌエ <2432>が0.25円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は銀行の1業種のみ。値上がり率1位は機械で、以下、電気機器、不動産、精密機器、輸送用機器、建設と続いている。



※13時0分12秒時点



株探ニュース

