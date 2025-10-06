本田翼、“お守りのように大切にしているもの”に「貯金」と答え笑わせる「わりと趣味です（笑）」
俳優の本田翼（33）が6日、都内で行われた「ロンジン プリマルナ」発表記念イベントに登場した。
ブルーの上品なワンピースドレスをまとい、48粒のブルーサファイアがあしらわれたジュエリーウォッチ「ロンジン プリマルナ」を身につけた本田は「本当に品があって輝きが止まらない。すごく素敵な時計です」と笑顔を見せた。
同商品が、“月のパワーを宿すお守りのような腕時計”ということにちなみ、お守りのように大切にしているものについて質問が。本田は「貯金（笑）」と回答して会場を笑わせ、さらにMCから「貯金はご趣味で…？」と聞かれると「わりと趣味ですね」とにやり。
散在するタイプではないと話しつつ、最近した大きな買い物を問われ「イタリアでお買い物しました。いい感じのコートを…（笑）」と明かしていた。
