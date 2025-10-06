【10月7日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
2025年10月の新商品5品まとめ(10月7日発売予定 )
今週発売のローソン新商品をピックアップ! ボリューム満点のごはんメニューから軽食・スープまで、注目グルメをまとめてチェック。
ローソン2025年10月の新商品まとめ
秋の行楽シーズンにもぴったりなラインナップです。
「オーベルジーヌ監修 チキン焼カレー」(599円)
「オーベルジーヌ監修 チキン焼カレー」(599円)
価格 : 599円
エネルギー : 484kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ロケ弁で人気の名店『オーベルジーヌ』監修によるチキン焼カレーが登場! 甘みの奥にスパイスの辛みとコクを感じる本格的な味わいに仕上げた一品。香ばしく焼き上げたチーズとまろやかなカレーソースが絶妙にマッチし、満足感のある商品になります。
「ソースたっぷり生パスタ 明太カルボナーラ」(599円)
「ソースたっぷり生パスタ 明太カルボナーラ」(599円)
価格 : 599円
エネルギー : 584kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
もちもち食感の生パスタに、明太子の旨みとカルボナーラソースのクリーミーさを合わせた濃厚パスタが登場。ソースたっぷりで最後までおいしく楽しめる商品です。ピリッとした明太の辛みとまろやかチーズのバランスが魅力になっています。
「麺屋一燈監修 濃厚魚介スープ」(397円)
「麺屋一燈監修 濃厚魚介スープ」(397円)
価格 : 397円
エネルギー : 160kcal
※容器が画像と異なる場合があります。※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
人気ラーメン店『麺屋一燈』が監修した、麺なしタイプの濃厚魚介スープが登場です。魚介の旨みと醤油のコクが凝縮されたスープは、ごはんのお供にもぴったり。食欲をそそる香りと深い味わいが楽しめます。
「具! パン 焼きそば＆コロッケ」(300円)
「具! パン 焼きそば＆コロッケ」(300円)
価格 : 300円
エネルギー : 479kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※沖縄地域では商品仕様が異なるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
焼きそばとコロッケという定番惣菜を豪快にサンドした"具! パン"シリーズの新作が登場。食べ応え満点でランチにもぴったりなこちら。ソースの香ばしさとコロッケのホクホク感が相性抜群です。
「からあげクン 七味唐からしマヨ味」(298円)
「からあげクン 七味唐からしマヨ味」(298円)
価格 : 298円
エネルギー : 238kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※熱量は参照値となるとのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
八幡屋礒五郎の七味唐からしを使用した、ピリ辛で刺激的な味わいのからあげクンが登場。マヨのコクと七味の香りがクセになるおいしさで、おつまみにもぴったりの一品です。
まとめ
10月7日発売の新商品は、「オーベルジーヌ監修 チキン焼カレー」や「麺屋一燈監修 濃厚魚介スープ」など、人気店監修メニューが勢揃い! 食欲の秋にぴったりのローソン新作グルメをぜひチェックしてみてください。
その他商品はこちらをチェック : 【新商品】
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら
まとめ
その他商品はこちらをチェック : 【新商品】
