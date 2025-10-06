NEWSの増田貴久（39）が6日、都内で、応援アンバサダーを務めるクリスマスショー「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド」発表会に出席した。

会見にはサンタクロースも登場。クリスマスシーズンには一足早い登場に「あわてんぼう」とにっこり。夢の対面に「生サンタ初めてかもしれない。インスタツーショット撮りたかったな」と目を輝かせた。

クリスマスの思い出を聞かれると、少し切ないエピソードを披露。サンタクロースを信じていないとサンタクロースが来なくなるとよく言われるが、「信じているのにある時期から増田家にサンタさんが来なくなった。信じてたのに来ない…」と肩を落とした。

「姉と毎年朝起きて、家中走り回ってプレゼントを探すのが恒例だった。ある日どこ探してもなくてお母さんに“サンタさんが来てない”と。忘れてたのかなと思って、26日も27日も待ってたんですけど。それ以降来ず」と待てど暮らせどサンタさんは来なかった。原因は分からず「時間制限とかあったんですかね」と首をひねり、「うちに届け忘れたサンタさん、もしかしたらショーに来ているかも。また届く可能性あるのかなと思ってますけど」と期待を語った。

好きなクリスマスソングは「ホワイト・クリスマス」と即答。「以前（東急シアター）オーブでやらせてもらった『ホリデイ・イン』という作品で（20th Centuryの）坂本（昌行）くんが歌われていて、大好きになりました」と先輩の影響で好きになった事を明かした。

公演は、歌とダンス、スケートなどさまざまな要素で観客をクリスマスの世界に引き込む。公演は12月13〜25日に東京・渋谷の東急シアターオーブで。