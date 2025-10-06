パラリンピックで日本代表「火ノ玉ジャパン」が活躍したボッチャを、障害の有無や年齢、性別に関わらず誰もが平等に楽しみ、同じステージで競い合うことができる初めてのインクルーシブ（包括的）個人戦大会「ＢＯＣＣＩＡ ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＸ（ボッチャグランプリ）」が２０２６年度から始まる。

日本ボッチャ協会が主催し、５月の「予選ラウンド」、夏〜秋の「グランプリシリーズ（リーグ戦）」、そして冬の「ファイナル（トーナメント戦）」の３ステージを勝ち抜いた出場者が「ボッチャ王」を目指す最高峰の賞金大会だ。（編集委員 千葉直樹）

パラスポーツでは唯一、健常者のプレーヤーがいる競技

４日に都内でお披露目のプレ大会が開かれ、パラリンピックメダリストの杉村英孝選手（ＴＯＫＩＯインカラミ）、広瀬隆喜選手（西尾レントオール）をはじめ、障害の有無に関わらない、小学生から国内トップまで男女８選手がトーナメント形式で競技を行った。

重度の障害がある人のために考案されたボッチャはパラスポーツでは唯一、健常者のプレーヤーがいる競技。これまでは、より多くの人に競技に参加してもらうという普及面が重視され、健常者が参加できる大会は団体戦だけで、個人戦の公式大会はなかった。今回、新たなインクルーシブの個人戦大会「ボッチャグランプリ」を行うことで、健常者選手の出場機会も増やし、共生社会のイメージモデルになる大会を目指す。

もうひとつ、新たな大会に協会が期待するのは「選手強化」だ。これまで、協会が主催する個人戦の大会は、障害の程度によるＢＣクラスや、オープンクラスなど、すべてクラス分けされていたが、新しい個人戦大会ではクラスをまたいでの対戦、また健常者と対戦することで新たな戦術が磨かれる。日本協会の曽根裕二・強化本部長は「世界の勢力図も変わっている。健常者の選手のパワーや、障害のある選手よりも角度を使える攻め方と対抗することなどで、外国選手と戦う国際大会への想定ができる」と話す。

競技の普及プラス選手強化にも期待

４日のプレ大会では、火ノ玉ジャパンの選手を破った会社員の田村和秀選手が優勝した。パラリンピックで３大会連続メダリストの杉村選手は準決勝で敗れたが「ボッチャの頂点を争う大会ができたことは、選手としてモチベーションになる。誰もができるスポーツと言われているが、いままで、公式戦で小学生とサラリーマンが戦うとか、火ノ玉選手と公務員が戦うとか、そういうマッチメイクはなかったので、それが実現する意味は大きい。ボッチャの普及とともに、強化面でも日本が強くなっていくきっかけになると思う」と大会の意義を語った。

ボッチャ競技の認知度はメダル３つで注目された２１年の東京パラ大会を機に大きく上昇した。１６年リオデジャネイロ大会の前の認知率が３〜４％だったのが、東京大会後は５５〜６０％まで上昇したというデータもある。だが関係者には「盛り上がるのが（パラリンピックの開かれる）４年ごと」という現状を変えたいという思いがある。

東京のど真ん中で盛況だったプレイベント

「ボッチャグランプリ」プレ大会の会場となったのは東京駅前の丸ビル一階の「マルキューブ」だ。大きなガラス張りに吹き抜け構造のイベントスペースで、コートサイドだけではなく、上階の回廊からコートを見下ろして声援を送る観客もいた。日本協会の三浦裕子事務局長は「多くの人の目に触れる場所であり、人の流れがすばらしく良い、そして立地的に車いすの方々も見に来やすい場所なので、ここを会場に決めました」という。

日本協会は新しい大会の創設にあたって「ボッチャをオリンピック競技へ！！」という将来展望を掲げている。三浦さんは「これは、ボッチャならではの発想だと思っています。誰もが競い合うことができ、すばらしい戦いが期待できる。今までにない、パラスポーツからのチャレンジをしていきたい」と力を込めた。