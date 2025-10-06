俳優吉田鋼太郎（66）6日、都内で、ファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」発表会に出席した。

商品名にちなみ、“裏”スケジュールを聞かれた吉田だったが、「裏ってことで何か期待しているんだろうけど…」と企画趣旨をくみつつも「言える範囲で」と笑い、子煩悩ぶりを語った。

「大体0時に寝て、6時には起きる」と6時間の睡眠時間を確保できているとした。「次女の赤ん坊がいるので、泣いても泣かなくてもミルクをあげないと3、4時に泣いちゃうので、0時にミルクをあげてから寝ています」。

起きた後は愛犬の散歩に行き、「子どもたち2人に食べさせて、幼稚園に送る10時までは大戦争。1日のエネルギーを消費する」と充実した子育てぶりを語った。

子どもを送った後から帰ってくるまでと、寝かせた午後8時以降が自分の時間。「送った後は、できたらセリフ覚えにあてたいけど、あんまりしていない」とし、「子どもを寝かしつけた午後8時過ぎは配信で映画を見る。3本は見たいけどヘトヘトなので居眠りしちゃう」と、子育てに忙殺されている様子を赤裸々に語った。

また、「上のお姉ちゃんが、パパのことは好きなんだけど、一緒に寝てくれない。そこだけが…」と悲しい現実を明かした。「次女にはそのテツを踏みたくないので」とすると、「なるべく僕に慣らして、一緒に寝られるように子育てしています」と語った。