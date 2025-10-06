女性芸人の黒レース衣装ショットが話題に メンバーも衝撃「君はどこへ向かう気だ」
【モデルプレス＝2025/10/06】お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが10月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。黒レース衣装ショットを公開し、話題となっている。
【写真】女性芸人、素肌透けるレース衣装で美貌披露
りなぴっぴは、胸に大きいリボンがあしらわれた透け感のある黒レースのトップスにアイボリーのチュチュ風のミニスカート、黒いレースのストッキングのスタイリングでカメラに向かいアンニュイな視線を送る写真を3枚公開。「『お笑えない芸人』お笑えなく撮影していただきました とってもお気に入りのスタイル」と撮影を報告した。
リンダカラー∞のメンバー・Denはこの投稿を引用し「君はどこへ向かう気だ」と驚きをリポスト。ファンからは「お笑えないくらい素敵」「芸人さんなの？」「お笑い芸人のかわいいを越えてる」「ポテンシャル高すぎる」「とんでもなく美しい」「魅力的すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆リンダカラー∞りなぴっぴ、透け感ある黒レース姿公開
◆りなぴっぴの美貌際立つショットに反響
