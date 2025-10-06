レベル高っ！300円って値札間違えてない！？クオリティがハンパない100均お得商品

ダイソーに早くもニット帽が登場！大人も使えそうなチープ感のない質感、デザインを選んでみました。プチプラブランドで販売されていてもおかしくないクオリティなのに、なんと価格は330円（税込）とお手頃！素材も柔らかく被り心地が良いですよ。本格的なシーズンに突入する前に、ゲットしておいて大正解です♡

商品情報

商品名：ワッペン付ラインニット帽、耳当て付ソフトニット帽

価格：各￥330（税込）

サイズ（約）：56cm

販売ショップ：ダイソー

300円とは思えないクオリティ！ダイソーで見つけたおしゃれなニット帽♡

先日ダイソーをパトロールしていると、早くもニット帽が登場しているのを発見！

今回紹介するのは、季節もの売り場に陳列されていた『ワッペン付ラインニット帽』と『耳当て付ソフトニット帽』の2種。価格は各330円（税込）です。

大人も使えそうなチープ感のない質感、デザインを選びました。2つとも手洗いできるのがポイントです！

『ワッペン付ラインニット帽』は、ワッペンがポイントになった、モノトーンカラーのニット帽。

形がスタンダードなので、どんなコーディネートにも合わせやすいと思います！

ちくちくしにくい、ふわっとした質感のニット帽で、被り心地が良いです。

若干浅めな感じがしますが、その分バランスが取りやすく、被った時のシルエットが整いやすいです。

ニュアンスカラーで合わせやすい！『耳当て付ソフトニット帽』

こちらは『耳当て付ソフトニット帽』です。

耳当て付きのニット帽は、100均のニット帽の中でも珍しいですよね！

むっちり＆ふわっとした質感です。ワッペン付きのほうよりも、やわらかいです。

伸びもいいのでストレスなく着用できます。頭囲56cmですが、やや大きめな感じがします。

耳当てがあるので、フィット感は悪くありません。

よく見ると、オリーブ系のブラウンという感じのニュアンスカラーで合わせやすく、コーディネートが重くならないのもお気に入りです！

今回はダイソーで見つけたニット帽2種を紹介しました。

プチプラのアパレルブランドで販売されていてもおかしくないようなデザインで、毎日大活躍すること間違いなし！寒い季節に備えて、ぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。