100均で見つけて一目惚れ♡他の100均じゃ出会えないデザイン！思わず即カゴに入れた食器

セリアで見つけたフルーツモチーフの食器。他の100均では出会えないような、ゆる可愛いデザインに惹かれ、気付いたらカゴにINしていました♡食事の際の小皿としても、ソース皿としても使いやすいサイズ感。インテリアとしても映えるデザインなので、アクセサリーや小物を入れて使うのもおすすめですよ◎

商品情報

商品名：浅ボウル フルーツフェイス、プレート フルーツフェイス

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：セリア

セリアで見つけたフルーツモチーフの食器が可愛すぎる♡

可愛い食器が揃っているセリア。またもや気になる商品を発見しました！

『浅ボウル フルーツフェイス』と『プレート フルーツフェイス』です。フルーツモチーフのゆる可愛いデザインに惹かれて、気付いたらカゴにINしていました！

価格は各110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、食器売り場に陳列されていました。

他の100均ではなかなか出会えないようなデザインに一目惚れ♡アボカドと桃の他に、リンゴとバナナもラインナップされていましたよ！

『浅ボウル フルーツフェイス』は、カットしたアボカドの断面をモチーフにしているのが面白いポイント！

縁の皮の部分までしっかり再現されているのがGOOD。

ちなみに、種と顔の部分は、マットな質感で表現されています。

実物のアボカドよりも、やや小さくらいのサイズ感です。

おかずや漬け物などの小鉢として使ったり、深さもあるのでソース小皿として使用したりと使い勝手が良いですよ。

インテリアとしても映える可愛さ♡アクセ置きにもおすすめ！

『プレート フルーツフェイス』は、平らな形状の小皿です。

葉っぱや果物の縫合線も表現されており、クオリティが高いです！

こちらも葉っぱと顔の部分は、マットな質感で表現されています。

どちらも醤油皿や薬味皿、箸・スプーン置きくらいのサイズ感です。

食事の際に使用するのも良いですが、インテリアとしても映える可愛らしさ♡アクセサリー置きや小物入れとして使うのもよさそうです。

今回は、セリアで見つけた『浅ボウル フルーツフェイス』と『プレート フルーツフェイス』を紹介しました。

目からも楽しめて使い勝手も抜群！一風変わった食器がお好みの方に、とてもおすすめです。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。