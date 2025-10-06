100均で見つけて一目惚れ♡他の100均じゃ出会えないデザイン！思わず即カゴに入れた食器
商品情報
商品名：浅ボウル フルーツフェイス、プレート フルーツフェイス
価格：各￥110（税込）
販売ショップ：セリア
セリアで見つけたフルーツモチーフの食器が可愛すぎる♡
可愛い食器が揃っているセリア。またもや気になる商品を発見しました！
『浅ボウル フルーツフェイス』と『プレート フルーツフェイス』です。フルーツモチーフのゆる可愛いデザインに惹かれて、気付いたらカゴにINしていました！
価格は各110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、食器売り場に陳列されていました。
他の100均ではなかなか出会えないようなデザインに一目惚れ♡アボカドと桃の他に、リンゴとバナナもラインナップされていましたよ！
『浅ボウル フルーツフェイス』は、カットしたアボカドの断面をモチーフにしているのが面白いポイント！
縁の皮の部分までしっかり再現されているのがGOOD。
ちなみに、種と顔の部分は、マットな質感で表現されています。
実物のアボカドよりも、やや小さくらいのサイズ感です。
おかずや漬け物などの小鉢として使ったり、深さもあるのでソース小皿として使用したりと使い勝手が良いですよ。
インテリアとしても映える可愛さ♡アクセ置きにもおすすめ！
『プレート フルーツフェイス』は、平らな形状の小皿です。
葉っぱや果物の縫合線も表現されており、クオリティが高いです！
こちらも葉っぱと顔の部分は、マットな質感で表現されています。
どちらも醤油皿や薬味皿、箸・スプーン置きくらいのサイズ感です。
食事の際に使用するのも良いですが、インテリアとしても映える可愛らしさ♡アクセサリー置きや小物入れとして使うのもよさそうです。
今回は、セリアで見つけた『浅ボウル フルーツフェイス』と『プレート フルーツフェイス』を紹介しました。
目からも楽しめて使い勝手も抜群！一風変わった食器がお好みの方に、とてもおすすめです。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。