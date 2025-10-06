増田貴久“増田家”にサンタクロースが来なくなった日を回顧「信じていたのに…」 26日と27日もプレゼントを探したが
NEWSの増田貴久が6日、都内で行われた『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025』記者発表会に参加した。
【写真】増田貴久憧れの演出家・金谷かほり氏
増田は応援アンバサダーを務める。演出を務める金谷かほり氏とトークセッションを実施し、クリスマスの思い出を話すことに。増田は「『サンタさんを信じてないと来なくなっちゃうよ』と、よく聞いていて。僕、ずっと信じていたんです。信じていたのに、ある時から増田家にサンタさんが来なくなった。ずっと信じていたのに来ない…。姉と2人で毎年25日に朝起きて家中を走り回って、2人でプレゼントを探すのが恒例だったんですけど。ある年、どこを探してもなくて…。『お母さん！サンタさんが来てない！』と。忘れていたのかなと思って26日、27日も待っていたんですけど、それ以降は来なかった」と悲しさあふれるエピソードを披露した。
そんなサンタさんが、あわてんぼうすぎたため、一足早くステージに登場。見事な歌唱を披露し、振り付けを教えてもらった増田も一緒にダンスをパフォーマンス。増田は生のサンタさんが初めてだったそうで「うれしい！インスタ用に2ショット撮りたかったな」とウッキウキ。フォトセッションではサンタさんも再び登場して、金谷氏と共に3人でフレームに収まっていた。
『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025』は、サンタクロースと一緒に壮大なクリスマスの旅へ出かける、ワクワクと感動がいっぱいのクリスマスショー。12月13日から25日まで東京・渋谷の東急シアターオーブで開催される。
【写真】増田貴久憧れの演出家・金谷かほり氏
増田は応援アンバサダーを務める。演出を務める金谷かほり氏とトークセッションを実施し、クリスマスの思い出を話すことに。増田は「『サンタさんを信じてないと来なくなっちゃうよ』と、よく聞いていて。僕、ずっと信じていたんです。信じていたのに、ある時から増田家にサンタさんが来なくなった。ずっと信じていたのに来ない…。姉と2人で毎年25日に朝起きて家中を走り回って、2人でプレゼントを探すのが恒例だったんですけど。ある年、どこを探してもなくて…。『お母さん！サンタさんが来てない！』と。忘れていたのかなと思って26日、27日も待っていたんですけど、それ以降は来なかった」と悲しさあふれるエピソードを披露した。
『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025』は、サンタクロースと一緒に壮大なクリスマスの旅へ出かける、ワクワクと感動がいっぱいのクリスマスショー。12月13日から25日まで東京・渋谷の東急シアターオーブで開催される。