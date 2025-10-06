増田貴久、憧れの演出家・金谷かほり氏とトーク 秘話明かしキュンとさせる「スターですみません」
NEWSの増田貴久が6日、都内で行われた『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025』記者発表会に参加した。
【写真】サンタクロースと楽しそうな様子の増田貴久
増田は応援アンバサダーを務める。演出を務める金谷かほり氏とトークセッションを実施した。金谷氏について、増田は「この応援アンバサダーというお話をいただいた時に金谷さんが演出で、金谷さんと登壇するイベントがあると聞いて、金谷さんにお会いしたかった」と明かす。その理由について「僕、B'zのすごくファンで。B'zのコンサートを見て『こんなスゴいコンサートは誰が作っているんだろう』と調べた。『金谷さんという方が演出しているんだ』と思って、そこから追いかけてます」とにっこり。微笑みかけられた金谷氏は「今、私の心がきらめいてます。ありがとうございます」と照れ笑いし、増田は「スターですみません」と返して笑わせていた。
『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025』は、サンタクロースと一緒に壮大なクリスマスの旅へ出かける、ワクワクと感動がいっぱいのクリスマスショー。12月13日から25日まで東京・渋谷の東急シアターオーブで開催される。
【写真】サンタクロースと楽しそうな様子の増田貴久
増田は応援アンバサダーを務める。演出を務める金谷かほり氏とトークセッションを実施した。金谷氏について、増田は「この応援アンバサダーというお話をいただいた時に金谷さんが演出で、金谷さんと登壇するイベントがあると聞いて、金谷さんにお会いしたかった」と明かす。その理由について「僕、B'zのすごくファンで。B'zのコンサートを見て『こんなスゴいコンサートは誰が作っているんだろう』と調べた。『金谷さんという方が演出しているんだ』と思って、そこから追いかけてます」とにっこり。微笑みかけられた金谷氏は「今、私の心がきらめいてます。ありがとうございます」と照れ笑いし、増田は「スターですみません」と返して笑わせていた。
『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025』は、サンタクロースと一緒に壮大なクリスマスの旅へ出かける、ワクワクと感動がいっぱいのクリスマスショー。12月13日から25日まで東京・渋谷の東急シアターオーブで開催される。