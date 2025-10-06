オリジナルショッパーのプレゼントも！東武百貨店 池袋本店 サンリオ「クロミ 20周年おめでとうフェア」

東武百貨店 池袋本店にて、株式会社サンリオのキャラクター「クロミ」の20周年を記念した「クロミ 20周年おめでとうフェア」を2025年10月9日から開催します。

期間中、東武限定デザインの雑貨や「クロミ」モチーフのスイーツ、日本画家とのコラボレーションアートなどが登場します。

東武百貨店 池袋本店 サンリオ「クロミ 20周年おめでとうフェア」

期間：2025年10月9日(木)〜11月5日(水)

場所：東武百貨店 池袋本店 各階

「クロミ」の20周年をお祝いする特別なフェアが開催されます。

毎日使いたくなるハンカチやランチトート、食器などの雑貨や、「クロミ」をモチーフにしたかわいいスイーツを販売します。

さらに【東武 秋の絵画市2025】では、日本画家・古家野雄紀氏と「クロミ」のコラボレーションアートも登場します。

〈ブルーミング中西〉ハンカチーフ

価格：各2,750円(税込)

サイズ：約58×58cm

販売場所：1階3番地 洋品雑貨

※東武限定品、数量限定

大判サイズで使いやすいハンカチーフ。

上品なデザインの中に「クロミ」のかわいらしさが表現されています。

パープル、ピンク、ブラックの3色展開なので、好きなカラーを選べます。

〈インターモード川辺〉ランチトートバッグ

価格：各2,200円(税込)

サイズ：約W31×H22×D11cm

販売場所：1階3番地 洋品雑貨

※東武限定品、数量限定

ちょっとしたお出かけやランチタイムにぴったりのトートバッグ。

リボンでおめかしした「クロミ」のデザインがキュートです。

ブラックとパープルの2色から選べます。

〈たち吉〉クロミ 花唐草グラス

価格：3,300円(税込)

サイズ：径8×高さ9cm・約220ml

販売場所：6階1番地 食器

※販売予定30点

伝統的な花唐草模様と「クロミ」がデザインされた和モダンなグラスです。

底面にも「クロミ」のイラストが入っているのがポイント。

普段使いしやすいサイズ感です。

〈パティスリー モンシェール〉クロミ王国ロール

価格：735円(税込)

販売期間：2025年10月9日(木)〜22日(水)

販売場所：地下1階5番地

※各日販売予定20点

人気のロールケーキが「クロミ」仕様になって登場。

チョコレートクリームでデコレーションされた、食べるのがもったいなくなるようなかわいいスイーツです。

期間限定、数量限定での販売となります。

古家野 雄紀作「クロミ」4号

価格：657,800円(税込)

販売期間：2025年10月9日(木)〜14日(火)

販売場所：8階催事場【東武 秋の絵画市 2025】

日本画の伝統を引き継ぐ古家野雄紀氏と「クロミ」のコラボレーションが実現。

「クロミ」の愛らしさが、日本画の繊細なタッチで表現された特別なアート作品です。

オリジナルショッパープレゼント

期間：2025年10月9日(木)〜11月5日(水)

フェア期間中、対象商品を購入すると、先着1,600名にオリジナルショッパーがもらえます。

フェアのキービジュアルがデザインされた、記念になるアイテムです。

※なくなり次第終了

「クロミ」の20周年を記念した特別なアイテムが盛りだくさん！

東武百貨店 池袋本店でしか手に入らない限定グッズや、期間限定のスイーツは要チェックです。

特別なアート作品やプレゼント企画もあり、ファンなら見逃せないフェアとなっています。

東武百貨店 池袋本店の「クロミ 20周年おめでとうフェア」の紹介でした。

