増田貴久、応援アンバサダーで務める舞台から「演出をパクりたい」 舞台装置に興味津々
NEWSの増田貴久が6日、都内で行われた『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025』記者発表会に参加した。
【写真】サンタクロースと楽しそうな様子の増田貴久
増田は応援アンバサダーを務める。演出を務める金谷かほり氏とトークセッションを実施した。ダンスもスケートもできる特殊な素材がステージの上に敷き詰められる。増田は「スケートができる床で、そのままダンスもできる。この前，アイススケートのショーにも出させてもらったんですけど、スタッフさんが転びまくっていた。こんな床があるんだ！」と驚きながら「スケートリンクの上で、スケートシューズを履きながらだと足場が不安定なので歌いにくい。どっちも兼ね備えているなんて！今回の『ワンダーランド』から、いろんな演出をパクりたい」と興味津々で話して笑わせた。
『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025』は、サンタクロースと一緒に壮大なクリスマスの旅へ出かける、ワクワクと感動がいっぱいのクリスマスショー。12月13日から25日まで東京・渋谷の東急シアターオーブで開催される。
