やっと見つけた…！アレの計量もできて便利！シンプルなのに機能的な100均キッチングッズ
商品情報
商品名：耐熱計量ガラスコップ（お米兼用、500mL）
価格：￥330（税込）
容量（約）：500mL
販売ショップ：ダイソー
シンプルなのに嬉しい機能付き♡ダイソーで耐熱ガラス製の計量カップを発見！
今回紹介するのは、ダイソーで見つけた『耐熱計量ガラスコップ（お米兼用、500mL）』。耐熱ガラス製の計量カップです。
価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。
ダイソー姉妹店「スタンダードプロダクツ」でも耐熱ガラス製の計量カップを見かけましたが、デザインがおしゃれな反面ずっしりと重いので購入を渋っていました。その点、今回ダイソーで見つけたものは軽くて使いやすそうだったので、試しに購入してみました！
プラスチック製の計量カップよりも、傷付きや色移りが気になりにくいのがいいなと思います。
ハンドルが付いていないので持ちやすさはやや劣りますが、形状がシンプルなため省スペースで保管できるのが嬉しいポイント！
注ぎ口も付いているので、ストレスなくスムーズに使用できますよ。
お米の計量もできて便利◎コーヒーのドリップなどにも大活躍！
なんといってもありがたいのが、お米の計量もできるという点！
左側にはお米の計量目盛りが付いていて便利です。
最大で2.5合までの目盛りが記載されています。
筆者はお米の計量だけでなく、コーヒーのドリップにも使用しています。
ただ、入れたものの温度がダイレクトに伝わるのが気になる点。熱湯を注ぐと、とてもじゃないですが熱くて持つことができません…！
ミトンなどを使えば持てるので、やけどに気を付けながら使用するようにしています。
耐熱ガラス製ですが、電子レンジ、オーブン、直火、さらに食洗機での使用は不可となっています。
電子レンジで加熱できないのは正直ちょっとマイナスポイントではありますが、それ以外は特に不満がなく愛用しています！
今回はダイソーの『耐熱計量ガラスコップ（お米兼用、500mL）』を紹介しました。
シンプルで収納しやすく、お米の計量もできて便利！日々の調理の強い味方になってくれそうです。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。