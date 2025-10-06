プロバスケットボールチーム「ベルテックス静岡」とスポンサー契約締結！タツマ

干し芋製造業のタツマが、プロバスケットボール・Bリーグの「ベルテックス静岡」とスポンサー契約を締結したことを発表。

2025年10月2日に開幕したBリーグ2025-26シーズンにおいて、干し芋を通じた支援を行っていきます。

今後はマスコットキャラクター「ベルティ」をデザインしたコラボ商品の開発も予定されています。

契約内容：スポンサー契約

対象シーズン：Bリーグ2025-26シーズン〜

タツマが、プロバスケットボール・Bリーグに所属する「ベルテックス静岡」とスポンサー契約を締結。

「ベルテックス静岡」が目指している「スポーツで、日本一ワクワクする街へ」の実現のために、干し芋を通じて支援していくことを発表しました。

干し芋を通じた応援

「ベルテックス静岡」の公式マスコット“ベルティ”の好物は“お芋”であり、趣味は“お芋の食べ比べ”です。

そこで、タツマの干し芋を原料とした飲食物を会場等で提供します。

また、コラボ商品として、“ベルティ”デザインパッケージの干し芋を開発することも発表されました。

SDGsへの貢献

「ベルテックス静岡」は「スポーツのチカラをよりよい社会づくりに役立てる」をミッションに掲げてSDGsの達成にスポーツで貢献しています。

干し芋はサツマイモだけが原料の無添加で、健康的なおやつです。

タツマはスポンサーとしてSDGs達成の一助となることも目指しています。

「Bリーグ」と「ベルテックス静岡」について

Bリーグは、「世界に通用する選手やチームの輩出」「エンターテインメント性の追求」「夢のアリーナの実現」という理念を掲げています。

「ベルテックス静岡」は活動の一環として、熱いプレーはもちろんのこと、コートの中にとどまらず、バスケットボールクラブにしかできないエンターテインメント体験を提供しています。

チームの公式マスコット「ベルティ」の好物である“お芋”でチームを応援！

今後開発されるコラボパッケージの干し芋や、試合会場で楽しめるグルメなど、ファンにとって楽しみな展開が期待されます。

タツマとプロバスケットボールチーム「ベルテックス静岡」のスポンサー契約締結の紹介でした。

