スキポイントを集めて抽選に参加できる企画も！バンダイナムコグループ 公式通販サイト「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025」オンラインイベント
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」が、2025年10月6日(月)11時よりオンラインショッピングイベント『PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025』を開催します。
このイベントでは、スキポイントを集めて抽選に参加できる企画や、人気作品の配信番組、送料無料キャンペーンなど、多彩なコンテンツが用意されています。
イベント名：『PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025』(プレバンフェス2025)
開催日時：2025年10月6日(月) 11:00〜2025年10月13日(月・祝) 23:59
バンダイナムコグループが開催する最大規模のオンラインショッピングイベント「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025」は、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて開催されます。このイベントは、お客様が「スキポイント」を集めながら楽しめるオンラインイベントを目指しており、配信番組や投票企画などを通じてお客様の声を届け、共に未来のプレミアムバンダイを創ることを目的としています。イベントでは、コンテンツや注目商品が動画で紹介されるほか、参加型企画や限定キャンペーンも実施されます。
プレバンフェスの全貌は動画をチェック！『PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025 を100％楽しもう！全貌大公開！』配信
「プレバンフェス2025」の全貌を動画で確認できます。イベントのコンテンツや注目商品など、全ての情報がこの動画内で紹介されます。
配信日時：2025年10月6日(月)11:00〜
配信場所：YouTube BANDAI SPIRITS 公式チャンネル
配信URL：https://youtu.be/22eQEBHOcTE
MC：プレミアムバンダイ 公式ナビゲーター ぷれみ(CV：徳井青空)
「(1)スキを語る・投票する」：FANS SUMMIT―スキに共感する場所―
FANS SUMMITでは、日替わりのテーマに対して投票や投稿を行うことができます。お客様から寄せられた内容は配信番組などで紹介され、お互いの「スキ」に共感し、未来のプレミアムバンダイを共創する場となる企画です。
「(2)動画を見る」：「映画『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』公開記念 あかりGeneration プレバンスペシャル☆」
2025年10月10日(金)公開の映画『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』を記念し、「アイカツ！」の「あかりGeneration プレミアムレアドレス大投票」が実施されます。結果発表は生配信番組で行われ、映画記念商品の紹介やスペシャルメッセージ、スペシャルステージも楽しめます。
投票期間：2025年10月6日(月)11:00〜2025年10月8日(水)17:59
結果発表：
配信日時：10月11日(土)18:30〜19:59
配信場所：YouTube バンダイ公式チャンネル
アイカツアカデミー！配信部（姫乃みえる・真未夢メエ・和央パリン・凛堂たいむ）
「(3)お買い物をする」：送料0円キャンペーン
キャンペーン期間中に「プレミアムバンダイ」で商品を1,500円(税込)以上購入すると、送料が無料になります。
送料無料期間：2025年10月10日(金)13:00〜2025年10月13日(月・祝)23:59
バンダイナムコグループの魅力が詰まったオンラインイベント「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025」は、ここでしか手に入らない限定商品や、ファン参加型の企画、お得なキャンペーンなど、見どころ満載です。
ぜひこの機会に、イベント特設サイトをチェックして、オンラインフェスティバルを楽しみましょう！
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」で開催される「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025」の紹介でした。
