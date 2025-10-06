こういうのがいいんだよ…！旅行用に最適♡気が利く100均ポーチ
旅行のときにあると便利な吊り下げタイプのポーチ。最近ではいろいろなところで購入できますが、機能性、そして価格のすべてが◎な商品を発見しました！お値段は330円（税込）とお手頃価格ながら、濡らしたくないものと濡れてもいいものを分けていれることができるんです。実際に使ってみたので、早速ご紹介します。
商品名：トラベル吊り下げポーチ
商品情報
商品名：トラベル吊り下げポーチ
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
こういうの待ってました！ダイソーの『トラベル吊り下げポーチ』
今回ご紹介するのはダイソーの『トラベル吊り下げポーチ』。マチがあまりないのですっきりとしたデザインながら、必要なものをひとまとめにできるスグレモノです。
実際に使ってみるとこんな感じ！想像以上にたっぷり入り、スキンケアアイテムやバスグッズなどをまとめるのに便利です。
フック付きでこのように吊るすことも可能。あまりスペースのない洗面周りでも、これ一つでストレスなく使うことができますよ。
サイズ感が絶妙！違うポケットで使い分けもできる
上部分は透明ポケットタイプで、濡らしたくないものなどを入れるのにぴったり。中に何が入っているのか、ひと目で確認ができるので忘れ物防止にもなります。
下側はメッシュポーチ。こちらには濡れてもいいシャントリ系やスキンケア、歯ブラシなどを収納するのにぴったりですよ！
マチも絶妙な大きさで、ミニボトルが倒れないサイズ感。これ以上大きいとかえって中でミニボトルが暴れてぐちゃぐちゃになりがちですが、これならそういうこともありませんでした。
スナップボタンを留めれば、二つ折りになってコンパクトに！
バッグの中でもかさばらず、旅行やジム、スパなどに持っていくのに便利ですよ。
今回はダイソーで購入した『トラベル吊り下げポーチ』をご紹介しました。類似品を購入するとなると、330円（税込）では手に入らないので、コスパのいい商品が欲しい方におすすめ！
旅行好きさんは、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。