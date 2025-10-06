「来たわ…ぜってー逃がさねえぞ！」被害続く無人古着販売店のオーナー執念の“逮捕劇”　「ギャンブル依存症でお金がなく」50代男を逮捕　東京・江東区

東京・江東区の無人古着販売店で9月、窃盗犯が店のオーナーに捕まる瞬間がカメラに捉えられた。捕まった男は系列店含め窃盗を繰り返しており、盗んだ商品は転売していたという。

無人店狙い約8万円以上を窃盗か

東京・江東区の無人古着販売店「LUCKY’S」に現れた1人の男。

男はTシャツ5枚をひとつかみにすると、レジを通さず、外へ出ようとしていた。万引きの瞬間だ。

この店は、2024年7月にも男にTシャツ1枚を盗まれる窃盗の被害にあっていた。それから約1年後の9月26日、男がTシャツ3枚を手に店から逃走していた。その2日後にはTシャツ4枚、さらに翌日には系列店で4枚を盗み、この時点でTシャツ12枚、あわせて8万円以上の被害が出ていた。

一連の犯行が同じ男によるものとみて、店側が警戒していたところ、9月30日に男が店に現れた。

男は日を追うごとに盗む量を増やし、今度はTシャツを5枚盗もうとしていた。

この行動を予想していたのが、奥の部屋に潜んでいた店のオーナーだった。

「ぜってー逃がさねえぞ！」オーナーが男を捕まえる

「うわ！来たわ…と思った」というオーナーは、一部始終を防犯カメラ越しに見ていた。

そして犯行後に男が店を出た瞬間、「ぜってー逃がさねえぞ！」という思いでオーナーは部屋から飛び出し、男の肩を捕まえて「お金払ってないよねと」声をかけたという。

男は「ああ…払っていません…」と答え、「盗ったものどうしたの？」と問いただすと「転売しました…」と白状したという。

さらにオーナーが、「売りさばいたものはどうしてくれる？」と聞くと、男は「弁償します…」と盗んだことを認めたという。男はその後、駆けつけた警察に引き渡された。

現在の心境についてオーナーは、「一応ほっとした。商品は戻ってこないし、ムカつきは収まらない」と話す。

逮捕された50代の男は警察の調べに対し、容疑を認めていて、「ギャンブル依存症でお金がなく、生活費とギャンブル代を稼ぐため」などと話しているという。

（「イット！」 10月3日放送より）