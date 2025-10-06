お笑いコンビ、東京ダイナマイトのハチミツ二郎（50）が膝上まで足を切断したことが5日、明らかになった。お笑いタレント有吉弘行（51）が同日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）内で明かした。

有吉は唐突に「ハチミツ二郎さんが足を切りました」と切り出した。「詳しくはnote（有料販売も可能のメディアプラットフォーム）ね。500円でしたかね。なかなか読み応えはあるかなと」と説明した。

有吉は「さすがに一時、足を切る切らないっていうことはセンシティブなところですから、なかなか落ち込むことも多かったでしょうけど。切ったことは大変なことなんだけども、それによって、よくなったりとか軽くなることもあったんでしょうね。気持ち的にもね」と推察。その上で「膝から下？ 膝上になるんですか？ 膝がないってことですね」と語っている。

ハチミツは自身のSNSで9月7日に入院していることを明かしている。

ハチミツは今年5月、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」に出演した際、21年1月のコロナ禍で意識不明に陥った当時を回想。「コロナで8日間意識不明の間に、気付いたら首から管つながってて、人工透析が始まっちゃってたの。延命治療で」と現状について説明。週3回の人工透析を行っているという。

23年3月、母親をドナーとした腎移植手術を受けたものの失敗に終わった。同年8月には、左大腿（だいたい）会陰部筋肉内膿瘍（のうよう）及び敗血症性ショックを公表。

ハチミツは2010年8月、元メロン記念日の斉藤瞳と結婚も11年8月に離婚。その後、12年に再婚した女性との間に女児をもうけるも再び離婚。現在はシングルファーザーとして、12歳の娘を育てている。