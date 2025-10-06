

自民党で初の女性総裁に選ばれた高市早苗氏。だが、本当の意味で高笑いしている人物はほかにいそうだ（写真：時事）

【写真あり】高市氏の勝利、そして小泉氏の敗北を“ある意味”で決定づけた「3人のキーパーソン」とは？

まさに悲願の勝利だった――。高市早苗前経済安全保障担当相が10月4日、創立70年目を迎える自民党の初の女性総裁に選出された。

高市氏は1度目の投票で議員票64票・党員票119票の計183票を獲得し、ほかの4人の候補を抑えてトップに躍り出た。ただ、過半数（295票）を制することができなかったため、同80票・84票の計164票を得た小泉進次郎農林水産相と決選投票となった。その結果、高市氏が議員票149票・都道府県票36票の計185票を得て、同145票・11票の計156票を獲得した小泉氏を下した。

高市氏の勝因と小泉氏の敗因

高市氏は初出馬した2021年の総裁選で、故・安倍晋三元首相の全面的な応援を得て議員票114票を獲得。決選投票に進めなかったものの、有力候補と目された河野太郎元外相の86票を上回った。

昨年の総裁選では、1回目の投票で議員票72票・党員票109票の計181票を獲得し、同46票・108票の石破茂首相を上回ってトップとなった。だが、決選投票では議員票を173票しか得られず、議員票189票を獲得した石破首相に敗退。各都道府県連での得票数が上位の候補が1票を獲得する都道府県票では、石破首相が26票、高市氏が21票と、1回目の投票とは逆転する現象が発生した。栄光をつかみ損ねた無念さに、高市氏は唇をかみしめていた。

敗因は、岸田文雄前首相や菅義偉元首相が高市氏の総裁就任を嫌い、石破首相に票を投じたことだった。その背後に、中国に気を遣う経済界の存在があるといわれた。靖国参拝を宣言する高市氏が総理総裁になったのでは、彼らにとって都合が悪い。

もう1つの敗因は、決選投票前の高市氏の演説だった。勝利を確信した高市氏は、感極まって与えられた時間をオーバーし、自民党が連立を組む公明党にまで感謝を述べたが、これが一部の議員の反感を買ったようだった。ある議員は「まだ決まったわけではないのに、あれではまるで総裁就任演説だった」と打ち明けた。

だから今回、高市氏は関係者への感謝を示しつつも、衆参両院で過半数を割った自民党の危機を重点的に訴えた。ミスさえしなければ、勝算は十分だ。

一方で小泉氏の演説には強さが感じられず、まるで敗北宣言のようにさえ聞こえた。それは総裁選を通じて、感じられたことだった。

昨年の総裁選で小泉氏は選択的夫婦別姓や解雇規制撤廃を叫び、「小泉らしさ」を出していた。だが、批判が多かったとして、今回はこれらを封印した。



小泉陣営の選対委員長を務めた木原誠二氏（写真：ブルームバーグ）

関係者は「政策は木原誠二氏が作った。『余計なことを加えたら、もう応援はしない』と言われたらしい」と打ち明けた。討論会などで昨年の総裁選よりも小泉氏が「カンペ」を読むのが目立ったのは、それゆえだったのかもしれない。

「党員票の多いほうに入れろ」指令の真実

あるいは、1回目の投票の議員票を見て、油断したのかもしれない。高市氏が獲得した64票は、小泉氏の80票はもちろん、林芳正官房長官の72票を下回った。

昨年の総裁選では、1回目の投票で46票の議員票を獲得した石破首相が勝利したが、それは2回目の投票で菅元首相や岸田前首相が石破首相を応援したためだった。そして今回の総裁選では、この2人は小泉氏を支持することになっていた。

しかし、現実はそれほど単純には進んでいなかった。前回の総裁選で高市氏を支持した麻生太郎元首相は、菅・岸田連合に敗北。宿敵である石破首相の勝利を目の当たりに見せられるという屈辱を味わった。

その麻生氏は今回、なかなか支持を明らかにしなかった。だから投開票日の前日に、小泉氏や茂木敏充前幹事長が相次いで麻生元首相のもとを訪れ、支持を求めた。なお、麻生氏と犬猿の仲の古賀誠元幹事長との関係が深い林芳正官房長官は、麻生元首相を訪問しなかった。

10月2日夜には、「麻生氏が『党員票の多いほうに入れろ』と派閥に指令を出した」との噂が流された。早々と「高市氏に投票しろ」との指示が出たということになる。

関係者はざわめいたが、麻生派（志公会）の議員は「そんな話は聞いていない」と否定。「麻生会長は当日の党員票の出方を見て、判断されるのではないか」と述べた。

ばくちに勝った麻生氏が得た果実

麻生元首相が率いる麻生派は、衆院議員33人と参院議員10人で構成される。とはいえ、河野太郎元外相や牧島かれん元デジタル相などのように、すでに小泉支持を明確にしたメンバーもいて、実際のところ、麻生氏が指示できる票はその半数くらいだといわれている。

それらをテコにして、いかに議員票を動かすか。早々に高市氏支持を表明するのは得策ではないと、麻生氏は考えたに違いない。



決選投票で麻生氏が選んだのは、1回目の投票で4位だった小林鷹之氏（左）と5位だった茂木敏充氏（右）の議員票を取り込む戦略だった（写真：共同）

そして、編み出されたのが「4位・5位連合」。1回目の投票で小林氏に投じた44票と茂木氏に投じた34票が高市氏に投じられれば、計142票。すでに都道府県票は確定し、高市氏には小泉氏の3倍を上回る36票が入ることは判明していた。よって、高市氏の勝利はほぼ確実といえた。

だが、議員票で小泉氏を上回らなければ、ねじれ状態が発生し、その後の党運営に差しさわるかもしれない。そして、高市氏は党員票で小泉氏に4票差で辛勝。選挙後に麻生氏側から「ばくちに勝った」との言葉が聞こえたが、まさに一か八かの大勝負といえた。

今回の総裁選の“真の勝者”は麻生氏にほかならない。総裁選の翌日、高市氏は麻生氏と党本部で人事について話し合った。党の要（かなめ）となる幹事長として、麻生氏の義弟である鈴木俊一総務会長の名前が挙がっている。しかし、自民党を支配するのは麻生氏で、やがては初の女性首相の黒幕となるはずだ。永田町に“キングメーカー”の高笑いが鳴り響いている。

（安積 明子 ： ジャーナリスト）