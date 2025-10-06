U-20日本代表、破竹のワールドカップ3連勝！「ビッグサプライズ」と海外紙も注目

現在、チリで開催されているU-20ワールドカップ。

U-20日本代表はグループステージを3戦全勝で突破した。

エジプトに2-0、チリにも2-0で勝利、そして、ニュージーランドは3-0で撃破。グループステージを終えて無失点なのは日本だけで、海外では優勝候補にも挙げられている。

『Marca』メキシコ版も「グループAで完璧な3連勝を飾った日本のビッグサプライズ」と讃えていた。

なお、グループCを戦ったメキシコは、ブラジル、スペインという強豪に引き分け、モロッコを撃破。グループ2位で決勝トーナメントに進出している（1位モロッコ、3位スペイン、最下位ブラジル）。

日本が決勝トーナメント1回戦で対戦するのはフランス。そのフランスはグループEを2勝1敗の3位で突破した（アメリカ、南アフリカと同勝点）。

船越優蔵監督は、ニュージーランド戦後に、決勝トーナメントは、生きるか死ぬかのどちらかなので、次の試合にすべてを賭すと語っていた。

日本が初優勝を成し遂げられるか、ここからの戦いに注目だ。フランス戦は日本時間9日（木）の午前8時にキックオフされる。