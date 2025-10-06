プロボクシング・スーパーミドル級（７６・２キロ以下）の世界主要４団体統一王者テレンス・クロフォード（米国）が６日までに自身のインスタグラムを更新。日本で撮影したと思われる写真を投稿した。

クロフォードは「Ｋｏｎｎｉｃｈｉｗａ」という言葉とともに、日の丸の絵文字を投稿。日本の寺社で撮影したとみられる写真などをアップした。来日についての記述はなく、最近のものであるかは判明しないが、投稿された日付は今月４日となっている。忠臣蔵で有名な赤穂浪士のものと思われる墓に線香をあげるショットも。ストーリーズ機能を使って、浅草寺や東京スカイツリーを撮影した動画などのほか、両手に剣を持ち、甲冑（かっちゅう）などを身につけてポーズをとっている写真も投稿していた。

スーパーライト級（６３・５キロ以下）、ウエルター級（６６・６キロ以下）の２階級で史上初の４団体統一王者だったクロフォードは９月、スーパーミドル級の４団体統一王者サウル・“カネロ”・アルバレス（メキシコ）に判定勝ち。前人未到となる３階級での４団体王座統一を果たしている。