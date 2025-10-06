【タイムトラベル？】洗濯機が止まった途端に訪れる“絶望”のワケ【ママリ】

洗濯機「ずっと回っててほしい」家事のつぶやきに7千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはダー子(@otsukinomonoga)さんが投稿したあるエピソードです。家事を始めるとき、なかなか腰が重たいことはありませんか？よし、やるぞ！と意気込んでもそのやる気はあっという間に消えてしまうことも。家事を助けてくれる家電もたくさんありますが、結局最後は人の手が必要で、それがつい面倒に。そんな共感できるエピソードの投稿をご紹介します。

洗濯終了のピー音が嫌いすぎる。あれが聴こえてしまったら立ち上がって洗濯物を干さなければいけない。ずっと回ってて欲しい洗濯機。分かる？

洗い終わりの合図は、家事開始の合図でもありますよね…。忙しいとき、疲れているとき、気分が乗らないとき、この家事開始の合図にうんざりしてしまうこともあるのではないでしょうか？



この投稿に「洗濯物をまわし始めた時はやる気があるんですが、20～30分たつとなくなってる」「何度も再洗濯した」などのリプライが寄せられました。



家電はどんどん便利になるけど、やはり最後は人の手が必要…。家事にやる気を見いだせない時の皆さんの声を代弁してくれているような投稿でした。

なんでも安く思えてしまう？妻の買い物術に22万いいね

ご紹介するのは、くたまる(@chapikof)さんの投稿です。買い物をする際には、お値段は買うかどうかの大事な判断基準となりますよね。くたまるさんは奥さんと買い物をした際「なんでも安く思える買い物術」を教わったそう。奥さんが「カスの買い物術」と名付けたその方法とは？明日からの買い物で試してみたくなるはず。

妻「わ！この傘かわいい！！」



僕「ほんとだ～」



妻「いくらだろ、5万円くらいかな？」



僕「！？！？」



妻「あ～！2300円だ～！やす～い！」



僕「！？！？！？」



妻「ふふふ…これは最初にありえない高額を予想する事で実際の値段がなんでも安く思えるカスの買い物術」



僕「カスの買い物術」

奥さんが傘を5万円だと予想した理由とは、最初に高額な予想をすることで実際の値段が安く思えるからなんですね。覚悟していた値段より安いことで、購入する心理的なハードルがグッと下がるのでしょう。欲しいけれどあと一歩が踏み出せない…という際には使えるテクニックなのかもしれませんね。



なお、くたまるさんの奥さんは結局この傘は買わなかったそう。カスの買い物術をもってしても奥さんのお財布のヒモは緩まなかったようです。



この投稿には「確かに！「やっす」と思ってしまった🤣」「散財界に孔明現る」といったコメントが寄せられていました。一方で、予想した値段よりも高くて驚いた…という経験がある方も。買わずに諦めたい時には安く予想するといいのかもしれません。「カスの買い物術」ぜひ試してみたくなってしまいますね。

職業病？クリエイターが豚肉を見ると…空目に9万いいね

ご紹介するのはyamazo(@yamazo_3)さんが投稿したある写真です。仕事を根詰めることは、決してよいことはではありません。疲れていると、見えないものが見えてきたり、こなかったり…。今回はyamazoさんが仕事を頑張った結果、お肉があるものに見えてきたという体験談をご紹介します。思わずクスッと笑ってしまうかもしれません。どうぞご覧ください。

©yamazo_3

いかん、ペンギンの仕事ばかりしすぎて、何でもペンギンに見えるようになってきた。

なんと、豚肉すらもペンギンに見えてしまったというおもしろエピソード。目の錯覚なのか、本当にそう見えるのか。皆さんはどう思いますか？



この投稿に対して、「あぁ…末期ですね」や「このフォルム、コウテイペンギンですね！」などのリプライが寄せられました。仕事に全力投球しているからこその空目。頑張るyamazoさんにエールを送りたくなる投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）