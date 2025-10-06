新婚の内田真礼、左手薬指に指輪キラリ ドレスショット公開に「結婚おめでとう」の声続々
【モデルプレス＝2025/10/06】声優の内田真礼が10月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚指輪をつけた自身のショットを公開し、話題となっている。
【写真】内田真礼、指輪キラリ輝くドレス姿
9月30日、SNSを通じて声優の石川界人との結婚を発表した内田。「音泉祭りありがとうございました！！」と10月4日、5日に行われた「音泉祭り2025 TOKYO 神アニラジフェス」での「音泉キング＆音泉プリンセス×ぐらんぶる華金ラジオ ステージ」に5日に出演しており、「今日のイベント、始まる前はドキドキしていましたが、下野さんも一緒でしたし皆さんの声うれしかったです」と結婚発表後のステージへの緊張と、ともに出演していた声優の下野紘やファンへの感謝を綴った。
そして「薔薇すごすぎいーーー！！ありがとうございます」という言葉とともにピンク一色の大きな薔薇の花束を持ったグリーンのオフショルダーのドレス姿の自身のショットを公開。左手の薬指には指輪が光っていた。
この投稿に、ファンからは「改めて結婚おめでとうございます」と祝福の声が続々。「会場でお祝いできて幸せ」「左手薬指に輝くものが！」「ドレス姿美しすぎる」「結婚指輪が光ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
