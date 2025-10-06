ÂÎ©Íü²Ö¡¢¸ª½Ð¤·¥È¥Ã¥×¥¹¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËþµÊ¡Ö²Ä°¦¤¤¤ÈÈþ¤·¤¤¤¬Æ±µï¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/06¡Û½÷Í¥¤ÎÂÎ©Íü²Ö¤¬10·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÂÎ©¤Ï¡¢Æ¬¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¼ªÉÕ¤¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¡¢¹õ¥ì¡¼¥¹¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤«¤é¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÉ÷¤ÇÈô¤ó¤ÀÁ°È± ¤³¤Î´¶¤¸¤â²û¤«¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÉ÷¤ÇÁ°È±¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ç¥³½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤ÏÃæ¹ñÈ¯¤ÎÏÃÂê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡ÊLABUBU¡Ë¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬2¤Ä¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ©¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¥é¥Ö¥Ö¤Î¥¢¥½¡¼¥È¤Ò¤È¤Ä¤À¤±Çã¤¨¤¿¡×¤È¤âÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¤¬¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ÈÈþ¤·¤¤¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¤¬¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ÈÈþ¤·¤¤¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
