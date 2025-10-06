2PM¡¦¥¸¥å¥Î¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¡ÈÁÔÀä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤ò¹ðÇò¡ÖÀÔÄÇ¹üÀÞ¤·¤Æ¤âÉñÂæ¤Ë¡Äº£¤Î»þÂå¤È¤Ï°ã¤¦´¶³Ð¡×
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î2PM¡¦¥¸¥å¥Î¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ËÀÔÄÇ¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸ø±é¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆùÂÎÈþ¤Ë´¶Éþ¡×¥¸¥å¥Î¡¢¡ÈÁÇÈ©¥¹¡¼¥Ä¡É¤ÇÈ©¸«¤»
10·î5Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÍÅÀº¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢²Î¼ê·óÇÐÍ¥¤Î¥¸¥å¥Î¤¬½Ð±é¡£2PM¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
MC¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤¬¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¥±¥¬¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥Î¤Ï¡Ö¸ª¤âÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ØÀá¿°¡Ê¤«¤ó¤»¤Ä¤·¤ó¡Ë¤¬´°Á´¤ËÎö¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç8¥«½ê¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ÆË¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÙÂÓ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢ÇØ¹ü¡ÊÀÔÄÇ¡Ë¤Ç¸À¤¦¤ÈÂè3¡¢Âè5ÄÇ¹ü¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÂè4ÄÇ¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ò¸«¤¿¤é¡¢´°Á´¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÍÁ³¡È¥Ñ¥¥Ã¡É¤È²»¤¬¤·¤ÆÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÆ¬¤¬ÄË¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦µ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÈÀÔÄÇ¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼¡¤ÎÆü¤¬³¤³°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡É¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¥±¥¬¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¥¸¥å¥Î¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¡ÈÌóÂ«¡É¤À¤«¤é¡£Åö»þ¤Ïº£¤Î»þÂå¤È¤Ï°ã¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ø±é¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²»³Ú¤òÄ°¤¯¤È¼«Á³¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÀÔÄÇ¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÆ°¤±¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¤ÆÂÎ¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¼ð¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤·¤«Æ°¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤ë¤«¤éÄË¤ß¤¬ÏÂ¤é¤°¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÃÏ²¼¤Ë¹ß¤ê¤Æ¡¢Î¢¤Ç¤Ï¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¡È¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ë¤Ï²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´Ñ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¸¥å¥Î ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯1·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥¤¡¦¥¸¥å¥Î¡£2008Ç¯9·î¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö2PM¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2013Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø´Æ»ë¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤«¤éÇÐÍ¥¶È¤Ë¿Ê½Ð¡£¥É¥é¥Þ¡Øµ²±¡Á°¦¤¹¤ë¿Í¤Ø¡Á¡Ù¡Ø¥¥à²ÝÄ¹¤È¥½Íý»ö¡ÁBravo! Your life¡Á¡Ù¡Ø¤¿¤À°¦¤¹¤ëÃç¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£½üÂâ¸å¤Î¥É¥é¥ÞÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿2021Ç¯¡ØÀÖ¤¤ÂµÀè¡Ù¤ÇÄ«Á¯²¦Ä«¤Î²¦¤òÇ®±é¤·¡¢¡Ö2021 MBC±éµ»Âç¾Þ¡×¤Ç¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌçÃË»ÒºÇÍ¥½¨±éµ»¾Þ¤È¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¾Þ¤Î2´§¤Ë¡£2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£