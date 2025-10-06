フジ高崎春アナ“ポイントカードへの執着”語る、期限切れ防ぐためカレンダーにメモ

フジテレビの高崎春アナ（23歳）が、10月6日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“執着しているもの”について語った。



この日、井上清華アナから「高崎さんは、なにか“執着しているもの”ってありますか？」と聞かれた高崎アナは「私は、お買い物をするときに、ポイントを絶対に貯める。これに執着してます」と回答。



これに井上アナは「ちょっとわかります。私、先週、絶対に必要なものがあって（ポイント）何倍でもない日に…あるじゃないですか、10倍とか5倍とか。買っちゃってショックでしたもん」と同意、高崎アナも「くぁ〜！悔しいですね！悔しい！それは！」と感情露わに強く頷いた。



また、井上アナは「ポイントが期限切れとかもやっちゃうんです、私」と続けると、高崎アナは一転、冷静な声で「それはないです」とピシャリ。そして「カレンダーにメモしてるので。何月何日までにこれを使う、っていうのを」と話し、井上アナは「Aスーパー何日、Bスーパー何日、みたいなのを？」と確認、高崎アナは「そうです」と語った。