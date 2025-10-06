「仮面ライダーガヴ」より「S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム」が10月10日15時よりプレバンにて予約開始
【S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム】 10月10日15時より予約開始 2026年4月 発送予定 価格：8,800円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日15時より予約受付を開始する。発送は2026年4月を予定し、価格は8,800円。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーガヴ」にて主人公「ショウマ」が新たなゴチゾウの力でパワーアップした姿「仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム」をS.H.Figuartsで再現したもの。
頭部や腕などの尖った形状造形も新規造形で再現され、燃える闘志をおもわせるレッドはメタリックな質感を追求されている。
目にはクリアパーツを採用し、全身に走るオレンジのラインや頭部の細かい色分けも再現されている。「アメイジングミフォーム」への変身のカギとなる「アメイジングミゴチゾウ」をお腹のガヴに宿し、ボディラインを崩さない関節構造により印象的なポーズを再現することができる。パンチポーズなど敵に立ち向かう強い意志を灯した姿や、必殺技「アメイジングミフィニッシュ」のキックポーズにも対応している。
『#仮面ライダーガヴ』より
「S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム」の詳細公開！
ショウマの想いが奇跡を起こした新フォーム！頭や腕などの尖った形状も細部までこだわり造形！
(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映