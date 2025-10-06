フランス料理シェフ・三國清三さんは、自らがオーナーシェフを務めていた東京・四ツ谷の人気店「オテル・ドゥ・ミクニ」を２０２２年末に閉店し、２０２５年９月、同じ場所にカウンター８席の店「三國」をオープンさせました。この「三國」について、三國さんは「グランメゾンを率いていたときにはできなかった夢を、この店で実現させたい」と語っています。今回は、そんな三國さんの著書『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』から一部を抜粋し、三國さんのこれまでの歩みをご紹介します。

【写真】改築後の「オテル・ドゥ・ミクニ」外観

バブル崩壊で状況が一変してしまった

開店から半年間は低迷したものの、バブル経済の到来とともにやってきたグルメブームに乗って、「オテル・ドゥ・ミクニ」は順調過ぎるほど順調に売上を伸ばしていった。開店のために借りたお金は３年間で完済。店内は楽しそうに料理を食べるお客さんでいつもいっぱいで、僕は厨房に立ってその気配を感じながら料理を作るのがなによりも好きだった。

そんなとき、バブルが弾けた。

満席だったお客さんがさーっと引いていったのをよく覚えている。

絶好調だったレストラン業界は一気に停滞期へ。新年会・忘年会や歓送迎会などの会社関係の宴会がまったく行われなくなり、都内のレストランがバタバタ潰れていく。とくにうちのような単価の高い高級店は悲惨を絵に描いたようだった。あのとき、ほとんどの店が、１人で回していける10席くらいの店へと縮小するか、いっそ閉めてしまうかの決断を迫られていた。

うちもその例外じゃなかったわけだけど、ちょうどその頃、僕はもうひとつ大きな課題を抱えていた。１９８５年の開店のときに店を借りた条件が、８年間の期間限定だったのだ。つまり、１９９３年にはこの場所を明け渡さなければならない。

それまでは、店を家主さんに返したら、川も海もある静岡あたりへ行ってオーベルジュ（宿泊施設を備えたレストラン）をやるのもいいなあ、なんて考えていたのだが、バブル崩壊で状況は一変してしまった。さてどうしたものか。

莫大な借金をして隣接地を買い取り、面積は３倍に

そんなとき、家主さんの側から思ってもいなかった話がもち込まれる。店と土地を僕にこのまま買い取ってもらえないかというのだ。

ここで店を続けられるなら最高だ。都会の真ん中なのに緑豊かで落ち着いたこの場所を僕はすごく気に入っていたし、お客さんにもとても愛されていた。



『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』（著：三國清三／扶桑社）

いやー、でもそんなお金ないし、ましてやこの不況だし。とはいえ、いちおう銀行に相談だけしてみたところ、「三國さんだったらいいですよ」と。買い取るための資金は借りられることがわかった。

こんなご時勢に大きな借金を抱えることになってもなあ。でも、ここで続けられるならなんとか頑張ってみるか。そう考えて買い取る決断をした。

ところが、この話はこれだけでは終わらなかった。店に隣接してロシア正教会が建っていたのだが、なんとそこが売りに出されたのである。

なんでも、１９９１年末にソ連が崩壊しロシア連邦が誕生したことで、ロシア正教会はロシア大使館内に迎え入れられることになったのだとか。それで大使館の敷地内に移転してしまい、店の隣がぽっかり空いたというのだ。

決めた！ ここも僕が買うぞ！

突然降って湧いてきた、愛着のあるこの場所で大きな店をもつまたとないチャンスである。絶対に逃してはダメだ、と僕は心の中で叫んでいた。買えば店のキャパは今までの３倍だ。今の店だけを買い取るよりもはるかに大きな借金を背負うことになるが、不思議と迷いはなかった。ここは借金のしどころだ。ここで借りなくていつ借りるのか。

この不景気を乗り越えられなければ、店を大きくしようとしなかろうと、僕は店を畳むことになる。そのとき、大きくしてダメだったのならあきらめがつきそうな気がした。だが、しなかったら人生に悔いを残す。

ええい、どうせ潰れるのなら大々的に潰れてやれ。

1994年10月に新生「オテル･ドゥ･ミクニ」がオープン

「オテル・ドゥ・ミクニ」の改築工事は１９９４年の夏にスタートした。

元の店舗だった個人宅とロシア正教会の建物をつないで、席数をそれまでの30席から80席へと増やした。調理場も広くし、２階にあったウェイティングバーを１階に移動、さらにウェディングパーティーができるバンケットルームも新設した。

かくして10月に新生「オテル･ドゥ･ミクニ」はオープンする。

１人でもたくさんのお客さんに来てもらうために、オープン前から僕が必死で取り組んだのは、マスコミの力を借りて店の宣伝をすることだった。

マスコミの力はそれまでの経験で身に染みてわかっていた。

店をもってすぐに出版した『皿の上に、僕がある。』によって、どれだけの人が僕の料理と僕という人間に興味をもってくれるようになったか。この本からヒントを得て企画されたと思われるテレビのドキュメンタリー番組「若き天才シェフ 三國清三」が、僕の知名度をいかに高めてくれたか。そして海外でのミクニ･フェアの大成功を伝えるテレビのニュースや雑誌の記事が、日本での僕への激しいバッシング（※1）を沈静化するのに、どれほど役に立ったか。

さらに言えば、帰国してすぐ「ビストロ・サカナザ（※2）」でめちゃくちゃとんがったことをやり始めた僕のことを、おもしろがって常連となり、応援し続けてくれた人の多くはマスコミ関係者だった。その後僕が自分の店をもてたのも、「サカナザ」での人間関係があってこそのことだ。

※1…三國さんは、それまでフランス料理では使われてこなかった日本の食材を使ってオリジナルのフランス料理を作っていたことから、日本の料理評論家たちに批判されていた時期があった。

※2…三國さんがかつてシェフとして働いていた東京・市ヶ谷の店。

マスコミの力を借りて集客に成功

あのときすでに人脈があったことには、ものすごく助けられたと思う。新聞記者、雑誌の編集者、テレビ局の情報番組担当者、広告･ＰＲ関係者……今まで少しでもかかわりのあった人に片っ端から連絡を入れ、自分がやろうとしていることを伝え、応援してくれと頼んだのだ。

「こんな時期に業務拡大ですか、いい話だなあ」

「暗い話題が多い中、元気が出ますね」

そんなふうに、暗い時代を元気に明るくする話題として受け止めてくれた人が多く、いくつものメディアが「こんな時代に勝負に出たシェフがいる」「不況のさなかに店を３倍に拡大」といった切り口で新生「オテル・ドゥ･ミクニ」と僕の挑戦を取り上げてくれたのだ。

効果は絶大で、メディアに掲載されるたびに応援にかけつけてくれたお客さんで店は活気づいた。まもなく席はコンスタントに埋まるようになっていく。不景気は続いていたが経営状態は急速に改善、借金も６年ですべて返すことができた。

そして、その後途切れることなくお客様をお迎えし、２０２２年暮れの閉店までの間に、50万人を超えるお客様に来ていただくことになったのである。



「オテル・ドゥ・ミクニ」バンケットルーム（写真：『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』より）

※本稿は、『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』（扶桑社）の一部を再編集したものです。