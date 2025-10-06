少ない運動量で大きな効果を得る「スロトレ」開発者で、自らもボディビルダーとして活躍した元東大名誉教授の石井直方さん。2024年2月に逝去されてからも、「難しいことを簡単に」まとめられている著作からは多くの学びがあります。そこで、健康寿命を延ばすために重要な「筋力」や、シニアに適した筋トレ方法を解説した『シニアのための筋トレ学 「生活筋力」の土台をつくる方法』より、一部を抜粋して紹介します。

健康寿命から考える「生活筋力」の必要性

厚生労働省が2024年7月26日に公表した簡易生命表によると、日本人の平均寿命は、男性が約81歳、女性が約87歳（2023年）でした。

一方で、健康寿命【健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる」と回答した年齢】はというと、男性で約73歳、女性で約75歳。平均寿命とはそれぞれ8年間、12年間ほどのギャップがあることがわかっています。

これを平均寿命における占有率に置き換えてみると、男性では一生のうちの約10％、女性では約13％を占める年月になります。

長生きできるのであれば、たとえ体力は低下しても、誰もが家族に迷惑をかけず平均寿命まで自立した生活を送りたいと願うもの。そして、それこそが自身にとっても家族にとっても大きな幸せにつながります。

つまり、平均寿命と健康寿命とのギャップを今以上に広げることなく、逆にできる限り縮めていくことが我々一人一人に託された課題となっています。

そして、その課題解決こそが個人や家族の幸せはもとより、ひいては社会貢献にも結びつく時代になってきたといえるのです。

快適な日常生活や社会生活を送るために

とはいえ、健康寿命を延ばすのは実は並大抵な問題ではありません。私たちが社会生活を送るうえで、一番困ってしまうことは何かと考えてみると、自分自身のからだを思うところに移動させられないこと。

いわゆるロコモティブシンドローム（運動器症候群：通称ロコモ）【加齢に伴う運動器の障害や筋力の衰えによって、歩行困難など要介護になるリスクが高まる状態】に陥ってしまうことです。

このロコモに至る要因にはさまざまありますが、基本的にはからだを動かすために最も必要となる筋肉をはじめ、骨、関節、腱、あるいは筋肉を動かす神経系などの機能低下によるものです。

つまり、快適な日常生活や社会生活を送るためには、活動のために必要な運動器の機能を普段からしっかり維持・増強しておくことが求められます。

とくに、筋肉が発揮する筋力は、あらゆる身体運動の動力源になりますので、日常生活動作を安定して行える筋力を維持しておくことが重要です。

こうした筋力のことを、この記事では「生活筋力」と呼ぶことにします。

また、ロコモを一要素とする、より広い概念として、“フレイル”という言葉が注目されつつあります。

フレイルとは、まだ要介護ではないけれども、元気で健康な状態から寝たきり、要介護に至る過渡期の状態のことをいいます。

加齢に伴う筋量の減少と筋力低下で、フレイルが進行する

脳卒中や脳梗塞などの病気によっていきなり要介護となってしまうというケースではなく、からだが徐々に弱っていって、身体的、精神的、社会的健康が脅かされ、やがて寝たきりになってしまうというケースです。

そういう意味では、フレイルの予防が健康寿命を延ばしていくうえで重要なポイントになるということがわかります。

このフレイルの上流には、加齢に伴う筋量の減少と筋力低下（サルコペニア）や、ロコモがあります。

サルコペニアやロコモによって運動器の機能が低下すると、外出もままならなくなってくるので、社会生活における人と人とのふれあいが失われ、次第に引きこもりになり、さらには認知機能の低下にもつながってしまう。

そしてそれらが要因となって、さらにフレイルが進行するという悪循環に陥ります。

つまり、サルコペニアやロコモは、ただ単にからだを自在に動かせなくなるというだけでなく、社会的および精神的な健康の悪化を経てフレイルから要介護へとつながる危険性も秘めているというわけです。



実年齢と体力年齢との乖離

「体力年齢」とは、自身の運動能力が実年齢（暦年齢）と比較して、年齢相応か、あるいはどのくらい上回っているか、もしくは下回っているかについて推定する参考数値のことです。

一口に「体力年齢」といっても、その測定法・評価法はさまざまです。ですので、当然ながらすべてが同じような結果になるとは限りません。

体力年齢とは少し意味合いが異なるかもしれませんが、現在では、家庭用の体重計や体組成計でも、「からだ年齢」もしくは「体組成年齢」という言葉で表示されるものもあります。

これは体脂肪率や筋肉率（最近では、骨格筋指数〈SMI〉という指標を用いることが多い）などを推定し、年齢別の平均値との比較から、体組成の観点から何歳に相当するかを示すものです。

当然、実年齢より若いほうが良いことになります。

体力年齢を測定する代表的なものには、手間暇はかかりますが、握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20ｍシャトルラン（往復持久走）、立ち幅とびなどの体力テスト（ここに挙げた種目は、文科省の新体力テスト：20〜64歳対象）を用いる方法が、蓄積されたデータも多いため一般的でしょう。

例えば、これらの総合ポイントについて各年代の平均値と比較し、50代の方のテスト結果が20代の平均値だったなら、その人の体力年齢は20代と評価されるというわけです。すなわち、年齢とは裏腹に、若々しい体力の持ち主という評価になります。

このように「＊＊年齢」には、さまざまな推定法があるため、あるテストでそれを評価したら20代だったけれども、別のテストでは年齢相応の50代だったという違いが生じる場合があります。つまり、これは元のデータソースによって、そもそもとして異なるものだという認識が必要だと思います。

したがって、それによって正確に自身の現状を判断するというよりは、具体的数値によって運動やトレーニングに対するモチベーションを高めたり維持したりするためのものととらえたほうがよいでしょう。

※本稿は『シニアのための筋トレ学 「生活筋力」の土台をつくる方法』（草思社）の一部を再編集したものです。