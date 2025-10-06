本田翼、ブルーサファイア輝く腕時計身につける エレガントなたたずまいで魅了
俳優の本田翼（33）が6日、都内で行われた「ロンジン プリマルナ」発表記念イベントに登場。エレガントなたたずまいで会場を魅了した。
【写真】カワイイ！クシャっとした笑顔を見せる本田翼
ブルーの上品なワンピースドレスをまとい、48粒のブルーサファイアをあしらったジュエリーウォッチ「ロンジン プリマルナ」を身につけた本田は「本当に品があって輝きが止まらない。すごく素敵な時計です」と笑顔。
190年以上続く同ブランドにちなみ、長く愛していきたいものを問われると「自分の人生」と即答。「これからの人生も長いので、やっぱり自分の生きる道はちゃんと愛してあげたいなって思います」といい、「周りに流されるのではなく、自分がこうしたいなって思ったものをちゃんと信じて生きていけたらいいなって思います」と信念を語った。
【写真】カワイイ！クシャっとした笑顔を見せる本田翼
ブルーの上品なワンピースドレスをまとい、48粒のブルーサファイアをあしらったジュエリーウォッチ「ロンジン プリマルナ」を身につけた本田は「本当に品があって輝きが止まらない。すごく素敵な時計です」と笑顔。
190年以上続く同ブランドにちなみ、長く愛していきたいものを問われると「自分の人生」と即答。「これからの人生も長いので、やっぱり自分の生きる道はちゃんと愛してあげたいなって思います」といい、「周りに流されるのではなく、自分がこうしたいなって思ったものをちゃんと信じて生きていけたらいいなって思います」と信念を語った。