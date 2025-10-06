Ä¶ÆÃµÞ¥¿¥«¥·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥Í¥¤¥ë¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å5¿§¤¬¿·ÅÐ¾ì¡Ö¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ËÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥¿¥«¥·¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØFreecus¡Ê¥Õ¥£¥«¥¹¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë2nd Collection¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ï¤¤ç¤¦6ÆüÀµ¸á¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁÇÅ¨¤¹¤®¡ª¥Í¥¤¥ë¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¿·¿§5¿§¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¹¬¤»¤ò±¿¤Ó¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥«¥·¤Î°¦¤ÈÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°Êª¼Â¸³¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥ê¡¼¤ä¡¢¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Ë¥Ã¥±¥ë¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤«¤Ä¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2nd Collection¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¡¢ÃÈ¿§¥«¥é¡¼¤Î¥Í¥¤¥ë¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å5¿§¤¬¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£Ä¶ÆÃµÞ¡¦¥¿¥«¥·¥³¥á¥ó¥È
Á°²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËFreecus¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢º£²ó¡¢Freecus¤Î2nd Collection¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§¤µ¤ó¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ËÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏËÍ¤¬¡¢»ä¤¬Ãå¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êý¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬ºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ªÃå¤±¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ»Ö¤ÇÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Çº¤Þ¤º¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÃ¯¤â¤¬¼«Í³¤ËÁª¤Ö¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆFreecus¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤È°ì½ï¤ËFreecus¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Í³¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¥Í¥¤¥ë¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å5¿§¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
1.Sansevieria¡Ê¥µ¥ó¥¹¥Ù¥ê¥¢¡Ë¡§²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó
¤ä¤µ¤·¤µ¡¢²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¡£¥È¡¼¥ó¤òÍî¤È¤·¡¢½©¡¦Åß¤Î°õ¾Ý¤È¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£
2.Poinsettia¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢¡Ë¡§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¼ñ¤ò´¶¤¸¤ë¥ì¥Ã¥É
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Õ¥é¥ï¡¼¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢¤Î¿§Ì£¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¡£¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤â²þÎÉ¤ò½Å¤Íºî¤ê½Ð¤·¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÀÖ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3.Metallina¡Ê¥á¥¿¥ê¥Ê¡Ë¡§¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼
¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¡£¸÷¤Î²Ã¸º¤Ç¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê°õ¾Ý¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£
4.Antique wood¡Ê¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥¦¥Ã¥É¡Ë¡§Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¡¢²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó
ÅÉ¤Ã¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤¬¡ÈÍî¤ÁÃå¤¡É¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢Í¥¤·¤¤¿§Ì£¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¡£È¯¿§¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤âÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
5.æÇ¿é³ë¡Ê¥Ò¥¹¥¤¥«¥º¥é¡Ë¡§¿ÀÈëÅª¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥Ö¥ë¡¼
¿ÀÈëÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥Ö¥ë¡¼¡£ÅÉ¤ëÁ°¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÅÉ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥«¥é¡¼¤Ë¡£
