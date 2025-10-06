男性ヒップホップグループ「RIP SLYME（リップスライム）」が、5日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。約8年間の活動休止期間を振り返った。

RIP SLYMEは94年に結成。98年から5人体制で活動してきた。01年にメジャーデビューすると、「One」「楽園ベイベー」などが次々にヒット。しかし、17年4月にメンバーのSUの不倫疑惑が発覚し、以後は4人でライブ活動などを行っていたが、18年10月に活動休止。その後、メジャーデビュー25周年となる今年4月、RYO-Z、ILMARI、PES、SU、DJ FUMIYAのオリジナルメンバー5人での活動再開を発表し、大きな話題となった。

活動休止期間について、「RHYMESTER」Mummy-Dは「みんなと仲良かったから、もったいないなと思っていた」と回想。「国民的ヒットを何曲も持っているグループが、それを寝かせたままにしている。スチャダラパーのBOSE君からも、“RIP SLYMEどうなの？なんとかならないの？”とか言われたり、みんな心配していた。みんな活動を待っていた」とコメントを寄せた。

さらに番組では活動休止中、「RIP SLYME」のデビュー前からの盟友「Dragon Ash」が、彼らの代表曲「One」をライブで披露し、“歌い継ぐ”姿を紹介。ILMARIは「建志君の遠回しの愛情。“やれよ”っていう」と受け取ったことを明かしたが、PESは「でも（ライブで）ずっとやってくれてるんで、10代の子とかはDragon Ashの曲だと思ってる」と告白。共演者からは笑いが起こる中、「“聞いたことある？”って言われる。やり続けてるから、彼らは」と打ち明け、改めて「Oneは僕たちの曲です」と“宣言”していた。